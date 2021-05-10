أخبار كورونا في مصر.. تعرف على إصابات ووفيات كورونا بالقليوبية

تشهد محافظة القليوبية حالة الطوارئ لمواجهة ذروة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد وسط تزايد أعداد الإصابات في المحافظة يوميا، ما دعا مديرية الصحة والسكان بالمحافظة إلى إعلان حالة الطوارئ داخل المستشفيات لمواجهة الفيروس، كما يجري يوميا دارسة المنحنى الوبائي وبحث احتياجات المستشفيات.

أخبار كورونا في مصر.. إحصائيات القليوبية

وتقدم« الوطن»، إحصائيات كورونا في القليوبية ضمن أخبار كوورنا في مصر وفي إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة

عدد حالات كورونا.. القليوبية تسجل 70 إصابة جديدة

سجلت محافظة القليوبية وفق بيانات مديرية الصحة بالمحافظة 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية بجانب 9 إصابات من المحافظات المجاورة.

وبحسب بيانات مديرية الصحة بالقليوبية فان مركز بنها سجل أعلي نسبة إصابة ب20 حالة ثم مركز الخانكة ب14 حالة ثم مركز طوخ ب12 حالة ثم شرق شبرا ب9 حالات ثم كفرشكر ب6 حالات ثم غرب شبرا ب3 حالات ثم القناطر وقها بحالتين لكل منهما ثم قليوب والعبور بحالة لكل واحدة

عدد وفيات كورونا.. 8 حالات جديدة في 24 ساعة

كما سجلت المحافظة وفق بيانات مديرية الصحة 8 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية ليصل عدد حالات الوفاة بالمحافظة إلي 1404 منذ بدء الجائحة وحتي الأن.

وبحسب البيان، فإن مستشفى عزل قها وناصر العام وحميات بنها سجلت كل منها حالتي وفاة ومستشفي قليوب التخصصي والخانكة المركزي سجلت حالة وفاة لكل منها بينما سجلت 8 مستشفيات أخرى في منظومة عزل وعلاج مرضي كورونا صفر وفيات.

14726 مواطنا تلقوا لقاح كورونا جرعة أولي و 3356جرعة ثانية بالقليوبية

وأعلنت مديرية الصحة بالقليوبية أن إجمالي من حصلوا على لقاح كورونا بمنافذ المحافظة الثلاثة منذ بدء التطعيم وحتي الأن بلغ 14726 مواطنا تلقوا الجرعة الأولي من اللقاح و3356 تلقوا الجرعة الثانية حيث حصل 5325 جرعة أولى و1279 جرعة ثانية بمستشفي كفرشكر المركزي و4550 جرعة أولى و864 جرعة ثانية بمركز طب الأسرة بسنديون مركز قليوب 4851 جرعة أولي و 1213جرعة ثانية بمركز طبي حجازي بشبرا الخيمة.

القليوبية تناشد المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

وناشدت محافظة القليوبية المواطنين اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية، والالتزام بعدم التواجد بالأماكن المغلقة، وتطبيق التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة، وتطهير الأيدي باستمرار

وأهابت المحافظة بأصحاب المطاعم والمحلات بتطبيق كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكدس المواطنين، والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تعرض المنشآت للعقوبات الواردة فى قرارات مجلس الوزراء.