بريطانيا تسمح بـ«الأحضان» بعد انخفاض أعداد حالات كورونا

بعد التراجع الكبير الذي تشهده بريطانيا في حالات الإصابة بفيروس كورونا، من المتوقع السماح بالعناق مرة أخرى، ومن المتوقع أن يعطي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الضوء الأخضر لهذا الاتصال البشري الذي افتقده البريطانيون بشدة عندما يقوم بالإعلان عن المرحلة التالية من تخفيف قيود الإغلاق في وقت لاحق من اليوم، في أعقاب الانخفاض الحاد في الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.

وفي حين سيتم السماح بالعناق بين أفراد الأسر مرة أخرى اعتبارا من يوم السابع عشر من مايو الحالي، من المتوقع أن يؤكد جونسون على ضرورة القيام بذلك بحذر، نظرا للمخاوف بشأن السلالات الفيروسية الجديدة التي يمكن أن تتجاوز بعض المناعة التي توفرها حملة التطعيم البريطانية الناجحة، كما أنه من المتوقع أيضا أن يؤكد جونسون أن الأسر المختلفة ستكون قادرة على الاختلاط في الداخل بالمنزل وكذلك في الحانات والمطاعم، غير أنه يجب أن يكون الحد الأقصى للتجمعات ستة أشخاص أو أسرتين مختلفتين، ومن المتوقع رفع حدود التجمعات في الهواء الطلق إلى 30 شخصا.

وبحسب وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تسجل المملكة المتحدة الآن حوالي 2000 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا يوميا، مقارنة بذروة يومية تبلغ حوالي 70 ألف حالة في يناير الماضي، كما تراجعت الوفيات اليومية أيضا، حيث تم تسجيل حالتين فقط أمس، وتم أيضا خفض مستوى التأهب الصحي في البلاد إلى المستوى الثالث بدلا من الرابع اليوم الاثنين الماضي بعد الانخفاض المستمر في حالات الإصابة وحالات دخول المستشفيات والوفيات، ما يعني أن معدلات انتقال وانتشار الفيروس لم تعد مرتفعة أو على الاقل لم تعد ترتفع بشكل كبير، على الرغم من أن فيروس كورونا لا يزال ينتقل بشكل عام في البلاد.