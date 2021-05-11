«قبل الأكل».. تعرف على مخاطر السموم الطبيعية في الأسماك

دائماً ما ينصح خبراء التغذية بتناول من 2 إلى 3 وجبات من الأسماك أسبوعياً، وخاصة للأطفال والأمهات الحوامل، لغناها بالأوميجا 3 الذي يحسن الوظائف الإدراكية في الدماغ، والفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الهامة لصحة الإنسان مثل الكالسيوم، الفوسفور، الماغنسيوم، الحديد، الزنك واليود، مع الفيتامينات الهامة مثل،«د، و، أ وه».

بينما تضع المنظمات العلمية المختصة شروطاً لتناول الأسماك بأمان ولتجنب سمومها التي لا يمكن تُمَيزها بالعين المجردة، الدكتورة أمال صبري، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية، توضح أشهر سموم الأسماك.

ومن أشهر سموم الأسماك، سم السيغاتيرا «Ciguatera»، وهو عبارة عن مركب دهني قابل للذوبان، لا يتأثر بالحرارة، عديم الطعم والرائحة، يتركز في الأعضاء الداخلية للأسماك، كما يوجد تحت الجلد.

ويتركز سم السيغاتيرا في أسماك الشعاب المرجانية الكبيرة، مثل الهامور، الماكريل الأسباني، القاروس وثعبان البحر، حيث تسجل سنوياً حوالي 50000 حالة تسمم غذائي من تناول الأسماك الملوثة بهذا السم.

ومن أعراض التسمم «الدوار والدوخة وإزدواجية الرؤية والغثيان والقئ والإسهال وألم بالبطن والحكة، والإحساس بالبرودة والقشعريرة وسيلان اللعاب وضيق في التنفس وانخفاض ضربات القلب والشلل الكلي للعضلات والغيبوبة والهبوط الحاد في ضغط الدم والوفاة في بعض الحالات الشديدة».

وتضيف استشارى التغذية: أن الدراسات أثبتت أن تناول الأسماك عالية المحتوى من الزئبق وخاصة في السيدات المقبلات على الحمل أو الحوامل يؤثر على الجهاز العصبي للمواليد، كما يسبب أصابتهم بالتوحد وصعوبات التعلم والتخلف العقلي وفقدان السمع والبصر.

ولفتت إلى أن هناك بعض النصائح التي تقلل من مخاطر هذه السموم أهمها «تجنب شراء الأسماك كبيرة الحجم مثل سمك الماكريل كبير الحجم، وتجنب تناول الطعام فى حساء الطهي لذوبان بعض سموم المحار في الماء».

مع تناول كميات صغيرة منها وإزالة الأحشاء قبل الطهي للمحاريات وتجنب تناول الأعضاء الداخلية في الأسماك مثل الكبد والأمعاء والبطارخ وتجنب تناول الرأس لتركز معظم السموم فيها، كذلك تجنب تناول الجلد لتجنب إفراز السم من الغدد الموجودة تحته، كما يفضل تبريد الأسماك التي تحتوي على الهستامين المسبب للحساسية المفرطة في الأسماك مثل التونة، الماكريل، الأنشوجة والسردين عند 4 درجات مئوية.

ويحذر العلماء من تناول الأسماك كبيرة الحجم مثل سمك القرش والماكريل كبير الحجم وبعض أنواع التونة لزيادة محتواها من الزئبق.

وأشار العلماء إلى أن الطهي لا يقلل من خطورة سم السيغاتيرا أو سموم الأسماك الأخرى، كالسموم الرباعية وسموم المحار والهستامين، وذلك لأن جميعهم لا يتأثر بالحرارة.