24 ساعة اقتصاد.. 8 أسماك سامة في السوق وزيادة الأجهزة الكهربائية

شهدت 24 ساعة اقتصاد خلال اليوم أهم الأخبار وهي ارتفاع الخامات في تصنيع الأجهزة الكهربائية، كما حذرت شعبة الأسماك من 8 أنواع أسماك.

وترصد «الوطن» أهم 5 أخبار خلال 24 ساعة اقتصاد كالآتي..

«الصناعات الهندسية»: ارتفاع الخامات ينذر برفع أسعار الأجهزة الكهربائية

أكّد بهاء ديمتري، عضو شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أنَّ هناك دراسة لزيادة أسعار بعض الأجهزة الكهربائية بعد عيد الفطر مباشرةً، لافتا إلى أنَّ أسعار المواد الخام شهدت ارتفاعًا ملحوظَا الفترة الأخيرة.

وأضاف «ديمتري»، في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّ كل المواد بلا استثناء والمكونات الصناعية، إضافة إلى أن أسعار الشحن ارتفعت بشكل كبير، وبالتبعية تأثرت السوق المصرية بهذا الارتفاع، ما يضطر التجار إلى رفع أسعار الأجهزة الكهربائية.

«شعبة الأسماك» تحذر من 8 أصناف سامة تباع في السويس والإسكندرية ودمياط

حذرت شعبة الأسماك بالغرف التجارية، المواطنين من شراء 8 أنواع من الأسماك خلال فترة عيد الفطر، حيث تباع حاليا في الأسواق الشعبية البعيدة عن أعين الرقابة، في الإسكندرية ودمياط والبحر الأحمر وخليج السويس والعقبة.

«ممفيس للأدوية» تتوقع خسائر في 73 مستحضرا

ذكرت شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، إنّ سوق المستحضرات البيطرية تأثر بظروف جائحة كورونا بشكل بالغ، ما انعكس بالسلب على أرقام مبيعات المستحضرات البيطرية، ورغم ذلك زادت مبيعات الشركة 4.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو 2020 حتى يناير 2021.

الرقابة المالية: مد مظلة الحماية التأمينية لجميع المصريين أثناء سفرهم

قالت هيئة الرقابة المالية المصرية، إنها نسقت مع وزارة الداخلية- باعتبارها الجهة المنوط بها استخراج جوازات السفر- على قيام شركات التأمين المصرية المرخص لها مزاولة نشاط تأمين السفر على توفير مظلة تأمينية، تُقدِم المساعدة الفورية للمصريين المسافرين للخارج في حالة تعرض أي منهم لأي حادث عرضي أو مرض طارئ.

تسفير 100 ألف شهريا لـ«ليبيا» بعقود عمل على غرار دول الخليج

كشف حمدي إمام، رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن» عن الاشتراطات الجديدة لإلحاق العمالة بالخارج منها ضمانة سلامة العامل المصري من أمن وصحة.

ومن المستهدف إلحاق 2 مليون عامل مصري بالسوق الليبية بشكل تدريجي بمعدل كل شهر يسافر من 50 لـ100 ألف عامل، وعمل عقود عمل على غرار دول الخليج للحصول على موافقة وزارة القوى العاملة المصرية ووزارة العمل الليبية، ومن المتوقع أن تكون تكلفة سفر العامل المصري إلى ليبيا في حدود 5 آلاف جنيه.