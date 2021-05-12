موعد صلاة عيد الفطر في القليوبية 2021.. و7 ضوابط لأدائها بالمساجد

ساعات معدودة باتت تفصلنا عن انتهاء شهر رمضان الكريم، وبداية شهر شوال وعيد الفطر المبارك، حيث كشفت الحسابات الفلكية أن غرة شهر شوال فلكيا يوم الخميس 13 مايو «عيد الفطر المبارك»، وصلاته بالقليوبية 5:27 صباحا.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، مولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم أمس الثلاثاء 29 من رمضان الموافق يوم الرؤية 11/5/2021.

موعد صلاة العيد بالقليوبية

كشفت الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن موعد صلاة عيد الفطر المبارك في أنحاء محافظة القليوبية، وفق الحسابات الفلكية لمعهد الفلك في تمام الساعة 5:27 صباحا.

ووفقا للحسابات الفلكية فعدد أيام العام الهجرى الجديد 1442 هجريا، 354 يوما، وهي بذلك تكون سنة بسيطة وليست كبيسة، والتي يكون عدد أيامها 355 يوما، حيث تنتهي السنة الهجرية 1442 يوم 10 أغسطس 2021، وفقا للحسابات الفلكية.

7 ضوابط لحضور صلاة عيد الفطر 2021 بالقليوبية

وقبل ساعات من صلاة عيد الفطر بالقليوبية، أصدرت مديرية أوقاف القليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود، 7 ضوابط لحضور المصلين لصلاة العيد بمساجد القليوبية، وفقا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

«الوطن» ترصد الضوابط الـ7، التي أقرتها مديرية أوقاف القليوبية، لحضور صلاة عيد الفطر المبارك للعام الجاري، بعدما تم مناقشتها مع مديري الإدارات الفرعية وقيادات المديرية، خلال اجتماع لبحث آليات إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد فقط دون الساحات.

ضوابط حضور صلاة عيد الفطر بالقليوبية

1. ارتداء الكمامة.

2. اصطحاب المصلى الشخصي.

3. مراعاة مسافات التباعد الاجتماعي.

4. استمرار عدم فتح دورات المياه.

5. فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه عقب الصلاة مباشرة على أن يكون وقت التكبيرات سبع دقائق وخطبة العيد عشر دقائق.

6. فتح مصليات السيدات بالمساجد التي بها واعظة أو مشرفة معتمدة من الأوقاف مع مراعاة جميع الضوابط الاحترازية.

7. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق والتنبيه مشددًا على جميع العاملين بالأوقاف بتطبيق هذه الضوابط بكل حسم وحزم.

تكليفات برصد أي مخالفات في عيد الفطر

وأكد الشيخ صفوت أبو السعود لكل مديري القطاعات والإدارات الفرعية بمتابعة غرفة عمليات المديرية، والتي يترأسها وتكثيف العمل في هذه الأيام، لرصد أي مخالفة من شأنها أن تضر بالصالح العام للمواطنين، حتى انتهاء خطبة الجمعة يوم 14 مايو الجاري.

وجه «أبوالسعود» في تصريحات صحفية باقة من التهاني والتبريكات لوزير الأوقاف ومحافظ القليوبية، وجموع الشعب المصري عامة والشعب القليوبي خاصة، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلا الله، أن يجعله عيد خير ويمن وبركة على الجميع، وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين.