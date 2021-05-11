المهندسين: تفعيل الموافقات اللحظية بالمنظومة الطبية في 10 مستشفيات

تحت عنوان «المستشفيات الآن أون لاين»، أعلنت نقابة المهندسين تفعيل الموافقات اللحظية الخاصة بالمنظومة الطبية الذكية للمهندسين وأسرهم 2021، عن طريق البورتال الطبي في المستشفيات لتصبح الخدمة متاحة للمهندسين في 10 مستشفيات.

وقالت النقابة في عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن المستشفيات العشرة تضم: «مستشفيات دار الفؤاد، مسشتفى الوفاء، مستشفى الجنزوري التخصصي، مستشفى القطامية كلينك، مستشفى فيفا العقاد، مستشفى المقدم التخصصي، مستشفى النيل بدراوي، مسشفى مصر الدولي، مستشفى فريد حبيب، مستشفى الراعي الصالح».

الخدمات المغطاة

وأشارت النقابة إلى أن التفعيل يأتي للحصول على الخدمات المغطاة وهي: «العمليات الجراحية والعمليات الشاملة والعناية المركزة والعلاج الطبي داخل المستشفى وعلاج كوفيد 19 غير شامل المسحة»، على أن يكون الحد الأقصى الأساسي 15800 جنيه والتكميلي 8000 جنيه، أما الأشعة والتحاليل 1200 جنيه وكورونا 5000 جنيه بالإضافة إلى الأشعة والتحاليل.

بروتوكول لتقديم خدمات جديدة

كان المهندس محمد عبدالعظيم، وكيل نقابة المهندسين ورئيس لجنة الرعاية الصحية، وقع بروتوكول ينص على تقديم خدمات صحية للمهندسين من خلال تطبيق نقابتي، ويتضمن البروتوكول حصول المهندس على خصومات للكشف الطبي من شبكة فيزيتا الطبية، حيث يصل الخصم لـ25%، وخصم على الدواء المحلي يصل لـ20%، والدواء المستورد والمستلزمات الطبية يصل لـ10%.

وأوضح المهندس أحمد حشيش، أمين الصندوق المساعد والمتحدث الإعلامي للنقابة، بحسب بيان للنقابة، أمس، أنّه سيتم تفعيل الخدمة قريبا من خلال تطبيق نقابتي بعد اكتمال إجراءات التعاقد.

وأضاف أنّ مجلس النقابة الحالي برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين، حريص كل الحرص على تقديم خدمات طبية جديدة ومتميزة للمهندسين وأسرهم، موضحا أنّ المجلس اتخذ قرارا بمد الاشتراك بمشروع الرعاية الصحية حتى نهاية مايو الحالي، والذي كان مقررا إغلاقه في مارس الماضي نزولا على رغبة المهندسين وأسرهم.