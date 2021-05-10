مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28 لـ مصطفى قمر: هل يتزوج سوسن بدر؟

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28 لـ مصطفى قمر، الذي يجسد فيه دور «فارس»، بظهور الفنانة سوسن بدر «نازلي» التي تجسد دور جارة «قنديل» جد «فارس» وصديقة قديمة لأسرته، وجاءت لتسترجع ذكرياتها في الفندق الذي قضت فيه ذكريات شهر عسلها.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28

وتقضي «آسيا» التي تجسد دورها الفنانة نور قدري فترة عزلها في الفندق بعد إصابتها بفيروس كورونا في يوم فرحها على «فارس»، وبعد ذهابه لها لطلبها مجددًا للزواج، ترفضه لأنها اقتنعت بأنه يرغب الزواج منها بسبب حصوله على الميراث فقط، ويحاول «غلاب» المحامي الخاص به أن يقنعه بالزواج من صديقة جده «نازلي»، وبعد مفاتحها بالأمر تظهر عليها علامات الموافقة.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

يجسد مصطفى قمر في مسلسل فارس بلا جواز دور «فارس»، الشاب الذي يرفض الزواج، ويتورط في شرط بوصية جده يلزمه بأن يتزوج قبل مرور 60 يومًا على إعلامه بالوصية، مقابل حصوله على نصيبه من الميراث «30 مليون جنيه».

يقبل «فارس» بشرط وصية جده، ليحصل على الميراث ويسدد الديون التي تهدده بالحبس، ويساعده «غلاب» المحامي الخاص به في البحث عن عروسة من بين نزلاء الفندق، لكنهم يفشلون في إتمام كل جوازة لأسباب مختلفة، من ضمنها موظفة الفندق «فريدة» التي تعمل على تطفيش كل عروسة، لرغبتها الزواج من «فارس».

فريق عمل مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز من بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، رندا عبدالسلام، سليمان عيد، محمد ثروت، وضيوف شرف منهم سوسن بدر، مي كساب، نور قدري، ويزو، أسماء أبو اليزيد، بشرى، عائشة عثمان، هيدي كرم، هنا شيحة، داليا مصطفى، مي سليم، هنادي مهنا، سامي مغاوري، داليا البحيري، أوس أوس، تيام مصطفى قمر، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، وإنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وتأليف فداء الشندويلي، وإخراج معتز حسام.