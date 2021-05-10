صناعة الأسمنت تتجاوز «كورونا» بمبيعات مستقرة

مع التطور الحالي والسريع لفيروس كورونا المستجد، دخل الاقتصاد العالمي في أزمة رعاية صحية غير مسبوقة، التي تسببت في اضطراب عالمي كبير في الأنشطة التجارية والصناعية والحياة اليومية، إلا أن هناك بعض التوقعات تشير إلى أن بعض الصناعات التي تستطيع أن تتجاوز الأزمة وتعمل على مواجهتها بالمزيد من القرارات والإجراءات التي تحافظ على الاستمرار والاستقرار، ومن بين هذه الصناعات صناعة الأسمنت، حيث تشير توقعات إلى استقرارها في ظل أزمة كورونا الحالية وتحقيقها مبيعات مستقرة خلال الفترة الحالية.

وقالت إدارة الشركة العربية للأسمنت، أنه لا يوجد أي تأثير على عمل الشركة يمكن أن يؤدي إلى انخفاض في قيمة الأصول الثابتة، حيث يعمل المصنع كما هو مخطط له لتلبية طلب العملاء، كذلك لا توجد أية إشارة إلى وجود أصناف بطيئة الحركة في المخزون وتقوم الشركة بسداد كافة التزاماتها في تاريخ الاستحقاق، كذلك فإن الشركة اختارت عدم الاستفادة من المبادرة التي أعلن عنها البنك المركزي المصري بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر.

وأضافت الشركة، أنه لا يوجد أي تأثير كبير على ربحية المجموعة نتيجة أزمة كورونا الحالية، مشيرة إلى أنه ليس من المتوقع أن يكون هناك تأثير مادي فوري على العمليات التجارية وذلك نتيجة الإجراءات الخاصة التي تتبعها الشركة.

واتخذت العربية للأسمنت مجموعة من القرارات الخاصة بها التي ساعدتها على تحقيق الاستقرار المالي للشركة وعدم تأثرها بأزمة كورونا الحالية.

ومن بين هذه القرارات، تقليل الاعتماد على دول أخرى من خلال شراء الفحم من نوع «بيتكوك» من السوق المحلية، وبالتالي لا يوجد توقع لأي تعطل في العمليات التجارية، بالإضافة إلى أن إدارة الشركة تقوم بتتبع التدفقات النقدية على أساس شهري.

وأوضحت الشركة أن التدفقات النقدية المتوقعة ستكون إيجابية خلال الأشهر المقبلة دون وجود مشكلات في التدفق النقدي حاليا، وعليه قررت الإدارة دفع جميع القروض المصرفية في الوقت المحدد دون الاستفادة من مبادرة البنك المركزي بتأجيل الأقساط لمدة ستة أشهر.