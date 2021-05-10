هل توزع زكاة الفطر مالا أم طعاما؟.. عضو هيئة التدريس بالأزهر يجيب

سن الله العديد من السن لتكون تطهيرا للعباد من المخالفات التي قد يكون وقع فيها، ومن بينها زكاة القطر، والبعض يختلط عليه الأمر، هل إخراج زكاة الفطر طعاما أم مالا، وهو السؤال الذي يراود جميع المسلمين في نهاية شهر رمضان من كل عام، فالبعض يفتي بأن زكاة الفطر تكون حبوبا أو طعاما، والبعض الآخر يرى تسهيلا على الفقراء، لكي يأتون بما يحتاجون أن يكون زكاة الفطر مالا، ما يجعلها مسألة خلاف شائكة تحتاج رأي واضخ من علماء الأزهر الشريف.

ما هو الأفضل.. إخراج زكان الفطر مالا أم طعاما

يقول الدكتور محمد عبداللطيف المراكبي، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، إن الأصل إخراج زكاة الفطر طعامًا، لكن يمكن الخروج عن هذا الأصل إذا كان في إخراجها نقدا مصلحة أو دفع حاجة، كحاجة الفقير للنقود، أو تعذر شراء المزكي لزكاة الفطر، أو لكون إخراجها نقدا هو الأيسر جمعًا وحفظًا ونقلًا وتوزيعًا لجهات الجمع كالجمعيات ونحوها، موضحا أن هذا قول في مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وهو مذهب الحنفية، ووجه في مذهب الشافعي، والمقصود منها إغناء الفقير يوم العيد، وحصول الإغناء بالنقود يكون أبلغ.

زكاة الفطر مالا أفضل للفقير ومقدارها 15 جنيها

وأضاف عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، لعل حديث رسول الله، صلى الله عليه وسلم، «أغنوهم في هذا اليوم»، يؤيد هذا القول؛ لأن حاجة الفقير الآن لا تقتصر على الطعام فقط، بل تتعداه إلى اللباس ونحوه من أمور يحتاج إليها الإنسان، مؤكدا أنه يتبين أن الأفضل الآن إخراجها نقدا لمصلحة الفقير، موضحا أن دار الافتاء المصرية حددت هذا العام الحد الأدنى للفرد لزكاة الفطر بواقع 15 جنيها فما فوق.

ما السبب في تشريع زكاة الفطر.. ولماذا واجبة على الفقير؟

وأوضح «المراكبي» أن الإسلام شرع صدقة الفطر لمصلحة الغني والفقير على السواء، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ»، ولهذا فهي طهارة للصائم ما اجترحه في صيامه من لغو ورفث وإثم؛ وطعمة للمساكين بإدخال الفرح والسرور عليهم، وتكريمًا للفقير وإعلاءً من شأنه أنه أوجب عليه زكاة الفطر كالغني تمامًا، لأنها تجب على من عنده قوت يكفيه يوم وليلة العيد، وهو بلا شك تجتمع عنده زكوات الحي كله، فأصبحت واجبة عليه كالغني تمامًا، فيخرجها لأخيه الفقير.

حكم زكاة الفطر.. من الذي يدفع له الشخص زكاة الفطر؟

وتابع، تجب زكاة الفطر على الشخص نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالإنفاق عليهم، مضيفا أن زكاة الفطر لا يشترط فيها ما يشترط في الزكوات الأخرى، فتلك زكاة الأموال، أما هذه فزكاة الأشخاص، لذا فهي واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، كما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأن تؤدّى قبل خروج الناس إلى الصلاة».