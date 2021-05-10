غلق 4 مقاهي تقدم الشيشة في المنيا

قال المهندس هشام فايز نائب رئيس مدينة ومركز المنيا، إنه تم تحرير 11 محضرا لعدم ارتداء الكمامات، وغلق 3 مقاه بمدينة المنيا، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وغلق أحد المقاهي بقرية البرجاية، لمخالفة مواعيد الغلق، فضلا عن تقديم الشيشة للمترددين عليها واستخدام أكواب زجاجية.

وكلف العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، نوابه بمتابعة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا، حفاظا على سلامة المواطنين، مؤكدا تكثيف الحملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة كورونا.

كما شنت الوحدة المحلية حملة لرفع الإشغالات وتطبيق الإجراءات الاحترازية، وتم إزالة مخالفة لمقهى عبارة عن إشغال غير جائز بتندات وزوايا حديدية بمنطقة شلبي.

وتمكنت الوحدة المحلية لقرية تلة من إزالة تعد علي أرض زراعية بمساحة 8 أسهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأكدت الوحدة المحلية مواصلة شن الحملات الدورية، لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأعلنت مديرية الصحة بالمنيا تكثيف التوعية الصحية بالمساجد والكنائس والميادين الكبرى وأماكن التجمعات، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لنشر الوعي الصحي بين المواطنين بفيروس كورونا المستجد وطرق الوقاية منه، وكيفية اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتوعية بالخدمات الطبية التي تقدمها المبادرات الرئاسية تحت شعار «100 مليون صحة»، والتي تهدف لتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور أحمد خليل، منسق المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة بالمنيا، أنه يتم عمل توعية وتثقيف صحي للمواطنين، ضمن فعاليات المبادرات لحثهم على المشاركة في المبادرات الرئاسية التي تنفذها وزارة الصحة والسكان، و نشر الوعي الصحي لدى المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا.