هاني مهنا: لم أقصد التشهير بسميرة سعيد بالحديث عن مبيتنا في مكان واحد

قال الموسيقار هاني مهنا، إنه لا يقصد التشهير بالفنانة سميرة سعيد بتصريحاته حول مبيتهما في مكان واحد رغم الانفصال، مؤكدا أنهما عندما انفصلا التزما بهذا الانفصال، وكان هذا من الطرفين، و«عندما تحدث عنها كان في سياق رحلتنا لأمريكا لأننا كنا ذاهبان لإحياء حفل، عقب انفصالنا مباشرة، ولا يستطيع أن يقول لمتعهد الحفلات أن يحجز لكل منهما سويت، ولذلك عاشا في سويت واحد خلال هذه الرحلة، رغم انفصالهما.

وأضاف «مهنا» في لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، اليوم الاثنين: «هي نامت في السرير وأنا قعدت في الصالون على الكنبة، زي اللي بنشوفه في الأفلام، وهذا ما حدث، وسميرة هي صديقة قبل الزواج، وحتى الآن هناك أحاديث بيننا».

وتابع: «البعض انتقد أننا كنا في غرفة واحدة رغم الطلاق، وهذا شيء مشرف لي ولها، لأننا كنا ملتزمين سواء في الزواج أو الطلاق، وهذه الأحاديث ضايقتني».

وعن اتهامه بأن تصريحاته أصبحت غير متزنة بعد كبر سنه، قال: «هذا غير صحيح، والناس أصبحت تفهم الصراحة بطريقة خاطئة، وتناول الصحافة للتصريحات من المشاهير تفتقد للمصداقية حاليا، والمناخ حاليا تغير، ولا داعي للكذب».

واستضاف برنامج «شيخ الحارة والجريئة»، اليوم الاثنين، الموسيقار هاني مهنا، بعد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الذي ألّم به وأفراد أسرته.

وتتضمن فقرات برنامج شيخ الحارة والجريئة مع إيناس الدغيدي (مثلث الخطر، وسيرتك على كل لسان، ودرجة حرارتك، وأبيض وأسود، وعدو ولا حبيب، وماذا لو، واللحظة الحرجة» بخلاف فقرة و«شيخ الحارة» وهو الشخص المجهول الذي يظهر بصوته فقط دون الكشف عن هويته، ويواجه ضيوف البرنامج بالكثير من الأزمات التي مروا بها مع بعض الأشخاص من داخل الوسط الفني، والكشف عن الأسرار التي لا يعرفها أحد عنهم.