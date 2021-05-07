تعرف على ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم

كشفت فضائية القاهرة والناس، عن ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم الجمعة، حيث يحل الفنان هيثم شاكر، ضيفا على البرنامج، في حلقة خاصة يكشف فيها العديد من الأسرار.

يتحدث هيثم شاكر، ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم، عن العديد من الأسرار والكواليس المتعلقة بحياته، وكذلك دخوله مجال التمثيل، وفترة مرضه التي أبعدته عن الأضواء لفترة.

وقال هيثم شاكر، ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم، في البرومو الدعائي للحلقة، والتي نشرتها قناة القاهرة والناس، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بأنه كان يرغب في الظهور بهذا البرنامج، كونه يُسجل التجربة الأولى له في برامج «الهارد توك شو» بعيدًا عن البرامج الفنية والمنوعات.

وروى هيثم شاكر، ضيف برنامج شيخ الحارة والجريئة لإيناس الدغيدي اليوم، أصعب المواقف التي تعرض لها في مشواره الفنين قائلًا: «مرة كنت في حفلة، وفجأة سوستة البنطلون اتقطعت وأنا على المسرح وماكنتش عارف أعمل إيه.. حاولت أتعامل مع الموضوع لحد ما الحفلة خلصت بسلام».

جدير بالذكر أن فقرات برنامج «شيخ الحارة والجريئة» بالموسم الخامس، تحتوي على الفقرات الآتية «مثلث الخطر، سيرتك على كل لسان، درجة حرارتك، أبيض وأسود، شيخ الحارة، عدو ولا حبيب، ماذا لو، اللحظة الحرجة».

كما فاجيء فريق البرنامج ضيوف حلقات «شيخ الحارة» في نهاية الحلقة بنقلهم إلى العالم الافتراضي، وهو الذي قوبل برد فعل متباين بين خوف ورعب ودهشة واستمتاع بالمفاجأة التي كانت البديل لامتناع الضيوف عن الإجابة على أي من أسئلة مثلث الخطر.

«شيخ الحارة والجريئة» يوميًا في شهر رمضان المبارك عقب آذان المغرب مباشرة الساعة 6:25 مساءً والإعادة 12 منتصف الليل.