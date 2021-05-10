«روسية وسباب وبوسة».. 6 ملاحظات من حلقة رحاب الجمل مع رامز جلال (فيديو)

وقعت الفنانة رحاب الحمل، ضحية لحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار»، أحدث نسخ برامج الفنان رامز جلال مع عالم المقالب، المذاعة حلقاته عبر قناة mbc مصر، ويشارك في تقديمه الفنان السعودي حسن عسيري والإعلامية سارة مراد.

وخلال الحلقة ظهرت مجموعة من الملاحظات نستعرضها في السطور التالية:

بوسة على الهوا

وفي مقدمة تلك الملاحظات، القبلة التي أرسلتها رحاب الجمل، إلى الشقيقين اللذين يعملان بمدينة الملاهي التي تحتضن مقالب البرنامج، حيث حرصت على إرسال «بوسة» على الهواء إليهما حين كان يعرفها حسن عسيري بهما.

محستش بالنار

وخلال الجزء الأول من الحلقة، لم تشعر رحاب الجمل بمقلب النار القريبة منها، وهو ما جعل رامز جلال يعلق على الأمر ويقول: «دي محستيش بالنار»، وعلى أثره قام لاعب النار بإطلاقها أكثر من مرة بعد ذلك حتى شعرت بها وخافت منها.

«كيوت» لحد لعبة «البينت بول»

وحاولت رحاب الجمل طيلة الحلقة أن تظهر في مظهر الفتاة الرقيقة «الكيوت»، وهو ما جعل رامز جلال يسخر من ذلك ويؤكد: «عاملة كيوت وعايشة في دور شيرين رضا»، لكن تلك الرقة اختفت تماما خلال لعبة البينت بول، بالأخص بعد إصابتها بأكثر من طلقة ألوان خلال تلك اللعبة، لتتعصب على الشخص المشارك معها باللعبة ظنا منها أنه من قام بالتصويب عليها قائلة له بصوت مرتفع: «إنت هتستعبط»، لكن في حقيقة الأمر من فعل ذلك كان رامز جلال.

واقعة دون إصابة

وخلال الجزء الأول من الحلقة بالأخص، كانت تستمع رحاب الجمل بشكل كبير بتواجدها داخل مدينة الملاهي، وحريصة على المشاركة في كل الألعاب بسعادة وفرحة، وخلال محاولتها الخروج من لعبة كرة الماء سقطت على قدمها، لكن لم يحدث لها أية إصابة.

رعشة وتكبيرات

ومع دخول رحاب الجمل لكبسولة المقلب الرئيسي بالحلقة، سيطرت عليها حالة كبيرة من الرعب، لدرجة جلعتها تردد «الله أكبر» بصوت مرتفع، بالإضافة إلى الكثير من الأدعية الدينية، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فأظهرت بعض المشاهد ارتعاش يديها من الخوف.

شتيمة وروسية وعلقة

وبعد أن كشف رامز جلال في نهاية الحلقة عن هويته، قابلت رحاب الجمل ذلك بسبه بالكثير من الشتائم، وليس هذا فقط بل لقنته «علقة» وحاولت أن تضربه بكل طرق لدرجة أنها ضربته بـ«الروسية».