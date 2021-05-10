رحاب الجمل تُهاجم رامز جلال: «أنا طرشي الوسط الفني يا برص»

شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا حادًا على الفنان رامز جلال، عقب إذاعة حلقتها في برنامجه «رامز عقله طار»، اليوم، وسخريته منها في مُقدمة الحلقة.

وكتبت رحاب الجمل، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلة: «أنا طرشي الوسط الفني يا برص.. أنت مقالبك فيها جنان، لكن أنا مقالبي فيها غباوة، متابعة: «لازم أردلك المقلب أنت وفريق الإعداد اللي عاملين أصحابي وسلموني».

تفاصيل ظهور رحاب الجمل مع رامز جلال

وكانت حالة من الرعب سيطرت على الفنانة رحاب الجمل، بمجرد دخولها كبسولة برنامج «رامز عقله طار»، بعدما ظنت أنها من الممكن أن تسقط في أي وقت، مرددة تكبيرات وأدعية دينية ومطالبة جميع من حولها داخل الكبسولة بالقيام بنفس الأمر.

وخلال الحلقة اليوم من برنامج «رامز عقله طار» للفنان رامز جلال، والمذاع حلقاته عبر قناة mbc مصر، ظهرت الفنانة رحاب الجمل مستمتعة بالألعاب التي مارستها خلال الجزء الأول من الحلقة، قبل أن تدخل إلى الكبسولة وتسيطر عليها حالة كبيرة من الرعب والخوف.

أعمال رحاب الجمل في رمضان 2021

رحاب الجمل تشارك بالموسم الرمضاني الدرامي الحالي بأكثر من عمل درامي، بينهم مسلسل «لحم غزال»، إلى جانب الفنانة غادة عبدالرازق، ومسلسل «كل ما نفترق»، إلى جوار الفنانة ريهام حجاج.

البرنس

وكانت قد حققت رحبا الجمل نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني الماضي، حينما شاركت في بطولة مسلسل «البرنس»، الذي يعد واحدا من أنجح الأعمال الدرامية التي قدمت خلال رمضان الماضي.

«البرنس» من تاليف وإخراج محمد سامي، وشارك في بطولته الفنانين محمد رمضان وأحمد زاهر وروجينا ونور ورحاب الجمل وأحمد داش ومحمد مهران وريم سامي ونجلاء بدر، بالإضافة إلى الفنان القدير عبدالعزيز مخيون.

وتعمل حاليا رحاب الجمل، على تصوير دورها بمسلسل «شقة 6»، والذي تشارك في بطولته إلى جوار كلا من الفنانين سيد رجب وشريف سلامة وروبي ومحمود البزاوي وصلاح عبدالله.