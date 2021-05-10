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محمود مسلم

مصر تدين «بأشد العبارات» مواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية

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الوطن
10:10 م | الإثنين 10 مايو 2021
جمهورية مصر العربية

جمهورية مصر العربية

أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم 10 مايو الجاري، عن إدانتها بأشد العبارات لمواصلة مليشيا الحوثي أعمالها الإرهابية صوب أراضي المملكة العربية السعودية الشقيقة، التي كان آخرها محاولة استهداف مطار أبها بطائرة مُفخخة بدون طيار، مما خلّفَ بعض الخسائر المادية نتيجة اعتراض وتدمير الطائرة من قِبل القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

وقال بيان للخارجية، إن مصر تعيد التأكيد على دعمها وتضامنها مع الشقيقة السعودية فيما تتخذه من تدابير وإجراءات لمواجهة هذه الأعمال الإرهابية الآثمة، التي تُهدد أمن واستقرار المملكة وسلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، فضلا عما تُمثله من تهديد سافر ومباشر للأمن والاستقرار في المنطقة.

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