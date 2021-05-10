طقس أول أيام عيد الفطر.. حار على القاهرة ونشاط للرياح ببعض المناطق

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك، حيث تشير الحسابات الفلكية لمعهد الفلك، برئاسة الدكتور جاد القاضي، إلى أن بعد غد الأربعاء الموافق 12 مايو هو آخر أيام شهر رمضان ووقفة عيد الفطر 2021، على أن يكون يوم الخميس 13 مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مؤتمر صحفي له، أن موعد إجازة عيد الفطر المبارك 2021، ستكون بدءا من الأربعاء 12 مايو وتستمر لمدة 5 أيام، حتى الأحد الذي يوافق يوم 16 مايو، وذلك لموظفي القطاع الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس أول أيام عيد الفطر الذي يوافق الخميس 13 مايو، حيث يكون الطقس أول أيام عيد الفطر حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، على أن تكون حالة الطقس لطيف ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

ومتوقع أن تنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة المتوقعة أول أيام عيد الفطر

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 25.