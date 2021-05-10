هاني مهنا: نصحت شيرين بالغناء الشعبي فعيطت.. ومتقدرش ترفض ألحاني

نفى الموسيقار هاني مهنا، ما تردد عن أنه «عقّد» شيرين عبد الوهاب من الغناء، موضحا أنها جاءت له مكتبه مع اثنين موسيقيين، وغنت أمامه أغنية «عيون القلب»، ولكنها أضافت عليها طابعا شعر أنه شعبي، فنصحها بالغناء الشعبي، وقال لها: «إنتي في الشعبي هتبقى صاروخ»، ولكنها تضايقت و«عيطت».

وأضاف «مهنا» في لقاء مع برنامج «شيخ الحارة والجريئة» المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، ويقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، الإثنين، أنها فهمت قصده خطأ، وعندما غنت أغنية «آة يا ليل» ونجحت، قال لها: «شوفتي إن كلامي صح!»، فأجابته بأنها فهمت قصده خطأ وأنه على حق.

كما نفى «مهنا» أن شيرين رفضت أن يلحن لها أغنية، مؤكدا: «متقدرش.. الملحن اللي لحن لهاني شاكر وصباح، ميتقالش عليه إنه يترفض يلحن لحد».

وأشار إلى أن الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، قال عن أغاني حميد الشاعري وعمرو دياب: «الجمهور المتذوق مات»، موضحا أن عبد الحليم حافظ لو كان يعيش حاليا «كان مات من الغناء اللي ممكن يسمعه»، مشددا على أنه يرفض التلحين لحمو بيكا.

وعن علاقته بالفنانة سميرة سعيد، قال: «لو عاد بي الزمن يشرفني بالطبع الزواج بها، وهي شرف لأي شخص يرتبط بها، ولكني حاليا سعيد في حياتي وسعيد مع زوجتي الحالية».

أما عن موقف الموسيقار حلمي بكر من التغييرات الجديدة التي تحدث في الوسط الفني، فقال: «يجب أن يتقبل التحول والتغيير، وشئنا أم أبينا التغيير سيحدث».

وشدد على أنه «يتشرف بتلحين أغاني مهرجانات لحسن شاكوش وعمرو كمال»، موضحا أنه يعتبر حمو بيكا «عيل صغير وزي الطفل، وهو شكله زي الطفل، بس المشكلة إن الغناء مش بتاعه، وهو مثل شعبان عبد الرحيم في (الاستعباط) لكن شعبان عبد الرحيم كان عنده جملة يغنيها إنما حمو بيكا ليس لديه شيء».