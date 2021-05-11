مسلسل كله بالحب الحلقة 29.. صابرين تعيش أزمة نفسية سيئة

شهد مسلسل كله بالحب الحلقة 29، لجوء صابرين «إلهام»، إلى ريم البارودي «كاريمان»، بعدما قتلت شقيقتها نور قدري «شهد»، وطلبت منها المبيت عندها ليوم واحد ومعها أبناء شقيقتها، التي تعجز عن إيجاد مكان للاعتناء بهم بعدما توفيت شقيتها، ورحبت بها «كاريمان»، وواقف على مساعدتها رغم المشكلات التي كانت بينهم.

مسلسل كله بالحب الحلقة 29.. صابرين تعاني بعد قتل شقيقتها

وتعاني صابرين «إلهام»، من أزمة نفسية سيئة بعدما اكتشفت أن شقيقتها المقتولة، قد خانتها مع طليقها أحمد السعدني «دكتور طارق»، حيث أقاما علاقة سويا، وأنها ساعدته على الزواج من شقيقتها بهدف النصب عليها والحصول على الفيلا، وبعد ذلك يطلق هو شقيقتها وتطلق هي من زوجها ويعيشان معا، لكنه تزوج من أخرى بعدما حصل على الفيلا.

الحلقات السابقة من مسلسل كله بالحب

الحلقات السابقة شهدت تحولًا في محور أحداث المسلسل؛ إذ أظهرت أن نور قدري «شهد»، كانت على علاقة بطليق شقيقتها صابرين «إلهام»، أحمد السعدني «الدكتور طارق»، قبل زواجهما، وهي من سهلت له التعارف عليها والزواج منها، بهدف الحصول على الفيلا التي تملكها، ثم تنفصل عن زوجها ويعيشا سويًا.

كما نجح أحمد السعدني «الدكتور طارق»، في عقد اتفاق مع مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو»، بوضع بعض الحبوب المجهضة لطليقته صابرين «إلهام»، للتخلص من الجنين الذي قد يكون سببا في حصولها على الفيلا؛ لأنها ستكون أما وحاضنة.

وبالفعل نفذ مصطفى درويش «إبراهيم كراكيبو» الاتفاق، بعدما حصل على موافقة سامر المصري «صبحي المحامي»، ووضع لها الحبوب، وحدث نزيف شديد لها، وبعد ذلك انتقلت إلى المستشفى وفقدت جنينها بعد عدة أيام من إقامتها في العناية المركزة، ليقترب طارق من الاستيلاء على الفيلا، وعلم الطبيب المعالج أنّ الجنين أُجهض بواسطة الحبوب، واقترح أحد أصدقاء صابرين «إلهام» إبلاغ الشرطة لمعرفة من وضع تلك الحبوب لها.