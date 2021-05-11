طارق الشناوي: نسل الأغراب عانى من وجود مونولوجات كثيرة

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن أغلب الورش الدرامية تنتج منتجا سلبيا، لكن توجد ورشة تامر محسن، التي أفرزت إنتاجا جيدا، حيث قدم هاني سرحان موضوعا اجتماعيا في الاختيار، لافتا إلى أن الإطلالة لم تكن أحادية الجانب لتركز على رجال الأمن والشرطة فقط، حيث تم عرض التكفييرين وما يريدونه وعرض أفكارهم من أجل تعريف الناس بهم وبقوة المقاتل المصري ضد هؤلاء المتطرفين.

وعلق «الشناوي» على وجود 15 حلقة في مسلسلات «كوفيد 25» ومسلسل «بين السماء والأرض» مؤكدا أنه يقدم مغامرة جديدة، مطالبا بضرورة وجود خيال أكثر في «بين السماء والأرض»، أما «كوفيد 25» فيقدم الرعب في ظل عيش العالم في الوقت الحالي في رعب.

وأضاف «الشناوي» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «كلمة أخيرة» المذاع على فضائية «extra news» وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أن وجود أحمد السقا وأمير كرارة جعل الناس تترقب المسلسل، لكن هناك خطأ للمخرج الذي أخرج هذه النتائج، مؤكد أن المخرج محمد سامي موهوب، لكن يجب إعادة التفكير في وجود مونولوجات كثيرة في مسلسل نسل الأغراب، موضحا أن النجمة مي عمر هي الوحيدة في العمل التي ظهرت وهي تستخدم المكياج وعدم السماح بالآخرين، وهذا أمر واضح للجميع، ويدل على أن المخرج اهتم بها أكثر من غيرها وهذا أمر غير متوازن.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن مسلسل «حرب أهلية» لم يكن فرصة أفضل ليسرا أو للمنتج جمال العدل، مؤكدا أن المشكلة أنه به أزمة في الكتابة وكذلك في الأداء، موضحا أن النجم مسؤول عن نجاح المسلسل، خاصة وأن يسرا منذ 40 عاما وهي تؤدي أدوارا في السينما والمسلسلات بجانب أنها رمز كبير، موضحا أن أفضل مشهد في الأسبوع الرابع هو مشهد مؤنس، وهو يغتصب منى زكي في مسلسل «لعبة نيوتن» وكذلك مشهد انتحار خالد الصاوي، أما نجم الأسبوع فهو ماجد الكدواني في مسلسل «الاختيار2» حيث قدم أداءً متميزا وصل إلى الجميع، لافتا إلى أن أفضل تصوير وإخراج في رمضان هو بيتر ميمي وتامر محسن، ثم حسام علي، ولكن هناك مشكلة في أغلب المسلسلات وهي وجود «رغي كثير».