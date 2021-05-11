وزير الأوقاف يهنئ الرئيس والشعب المصري بعيد الفطر المبارك

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري الكريم، والأمتين العربية والإسلامية، والإنسانية جمعاء، بعيد الفطر المبارك، سائلا الله عز وجل أن يجعله عيد يمن وبركة وأمن وأمان على مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وأن يوفقنا فيه لطاعته وأن يرزقنا القبول، وأن يجعله يوم الجائزة لنا جميعًا، وأن يجعل مصر وأهلها في أمانه وضمانه إلى يوم القيامة، داعيًا الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر الخلق أجمعين.

وكانت وزارة الأوقاف أعلنت أن لجنة إدارة أزمة كورونا، وافقت على إقامة صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة، وبذات الضوابط التي تقام بها صلاة الجمعة، مع عدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه غير المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة.

وترصد «الوطن» في 11 نقطة ضوابط صلاة العيد 2021، كما أعلنتها وزارة الأوقاف:

1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. ارتداء المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

8 . لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

10. لا تفتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال.