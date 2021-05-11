3 أفلام يرسمون الخريطة النهائية لموسم عيد الفطر السينمائي

كشفت الشركات المنتجة عن الخريطة النهائية للأفلام المشاركة في موسم عيد الفطر السينمائي، حيث تقتصر الأعمال المعروضة خلال أيام العيد على 3 أفلام فقط، بعد ما كان من المقرر مشاركة مجموعة كبيرة من الأفلام والتى تم التجهيز لها على مدار الشهور الماضية، ولكن سدد فيروس كورونا ضربة جديدة إلى السينما التى كانت على وشك التعافي.

ويرسم ملامح الموسم الحالى 3 أفلام، أولهم «ديدو» للمخرج عمرو صلاح، والذي جاء عرضه بعد سلسلة من التأجيلات، وفيلم «ثانية واحدة» للمخرج أكرم فريد، ويجمع في بطولته كلا من دينا الشربيني ومصطفى خاطر، بالإضافة إلى فيلم «أحمد نوتردام» بطولة رامز جلال وغادة عادل.

جاء ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد وقرار رئاسة الوزراء بإغلاق المسارح والسينمات في تمام الساعة التاسعة، ليقضى على طموحات شركات الإنتاج في تحقيق موسما قويا وإيرادات مرتفعة، وقال صفوت الهلباوي، مدير التوزيع بشركة «دولار فيلم»، إن خريطة الموسم تغيرت بسبب جائحة كورونا.

وتابع الهلباوي لـ«الوطن»: «كان من المقرر أن تعرض 6 أفلام في موسم عيد الفطر، من بينهم (مش أنل) لـ تامر حسنى، (ماما حامل) بطولة ليلى علوي، بالإضافة إلى (أشباح أوروبا) بطولة هيفاء وهبي، والذي تم تأجيل عرضه في آخر وقت».

وأشار مدير عام التوزيع في «دولار فيلم»، إلى أن أزمة جائحة كورونا ستؤثر أيضا على الأفلام المشاركة في الموسم الحالي، موضحا: «إلغاء حفلتى الساعة التاسعة والثانية عشر بعد منتصف الليل، سيؤثر على الإيرادات بصورة كبيرة، حيث إنهما الحفلاتين الأساستين ويكون الإقبال عليهما كبيرا بخلاف الحفلات الصباحية، وبعد القرار الأخير يقتصر عرض الأفلام على الحفلات الصباحية بداية من الـ 10 صباحا، الـ1 ظهرا، الـ 3 عصرا، وأخيرا الـ 6 مساء».