أعلنت قناة «المملكة» الأردنية انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وذلك بعد أن أمهلت الفصائل الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي ساعتين، لفك الحصار عن معتكفي في المسجد.

وكان الناطق باسم كتائب عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة «حماس»، أبو عبيدة، قال عبر حسابه في تليجرام، «إذا لم يفك العدو الحصار عن المرابطين المعتكفين في المسجد الأقصى فلينتظر ردنا خلال ساعتين»، مؤكدا ضرورة انسحاب قوات الاحتلال من الأقصى.

وقالت الكتائب إنها قصفت بين الساعة 23:30 و00:00 مستوطنة سديروت برشقتين صاروخيتين.

مراسل القناة الأردنية تحدث عن «استمرار إطلاق الصواريخ من غزة صوب مستوطنات الغلاف».

وذكرت سرايا القدس أن «جيب قيادة الجيش الإسرائيلي الذي استهدفته يضم وفدا عسكريا يرأسه مسؤول وحدة المعلومات في فرقة غزة».

وساد التوتر في منطقة المسجد الأقصى ومحيطه، منذ ساعات فجر أمس، تزامنا مع دعوات المستوطنين لتنفيذ الاقتحامات في ذكرى ما يسمى توحيد القدس، وهو اليوم الذي احتلت فيه إسرائيل القدس الشرقية والضفة الغربية في أعقاب حرب 1967.

وفي السياق، أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الإثنين، شوارع مدينة القدس المحتلة أمام المواطنين المقدسيين، ومنعتهم من الدخول عبرها، تمهيدا لمسيرات المستوطنين الاستفزازية.

واندلعت مواجهات عنيفة قرب باب العامود، خلال تصدي المواطنين لمسيرة المستوطنين، حيث أطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع بكثافة صوب المواطنين.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، أن الحكومة الإسرائيلية المصغرة وافقت على خطة لشن ضربات جوية مكثفة على قطاع غزة الفلسطيني.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، أمس الإثنين، عدة مواقع بشمال قطاع غزة، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أطفال في بيت حانون شمال القطاع.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس، الرصاص الحي تجاه منازل المواطنين في قرية أم صفا، شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس مجلس قروي أم صفا، مروان الصباح، لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي، وقنابل الغاز المسيل للدموع، وقنابل الصوت تجاه المنازل، عقب مواجهات اندلعت في القرية، دون أن يبلغ عن إصابات.

وأضاف الصباح، أن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية.

كما أصيب، مساء أمس الإثنين، طفلين فلسطينيين، بجروح خطيرة، في غارة إسرائيلية استهدفت شرق بلدة بيت حانون شمال قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن شهود عيان بأن طائرة استطلاع بدون طيار أطلقت صاروخًا صوب مجموعة من المواطنين في شارع المصريين في البلدة، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح.

فيما قالت حركة «فتح» الفلسطينية، إن إسرائيل ترتكب مجازر وجرائم حرب، وهي تقتل الأبرياء من الأطفال في غزة، وتصعد من عدوانها الآثم، ضد شعبنا الفلسطيني في القدس، بحسب ما ورد عبر وكالة الأنباء الفلسطينية.