«حصيلة يوم».. السيطرة على 3 حرائق فى «أحواش ونخل» بقنا

تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، خلال 24 ساعة من السيطرة على 3 حرائق متفرقة بعدة مناطق بالمحافظة.

نشب حريق فى 25 نخلة وأحد العشش المبنية أعلى سطح منزل في عزبة طايع بمركز نقادة.

تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد نشوب حريق في 25 نخلة وعشة أعلى سطح منزل في عزبة طايع بمركز نقادة، ودفعت قوات الحماية المدنية، برئاسة النقيب أسامة حمدي، بسيارتي إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق واخماد النيران.

كما ورد بلاغ ثاني يفيد بنشوب حريق آخر نشب في 4 أشجار نخيل بجوار مزلقان الحراجية بمركز قوص، وانتقلت قوات الحماية المدنية، ودفعت بسيارة إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده، وحرر محضر بكل واقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

بينما تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، من السيطرة على حريق نشب في ثلاثة أحواش وسطح منزل، مكون من طابقين في قرية دندرة بمركز قنا، حيث ورد إخطارا، لمديرية أمن قنا، يفيد بنشوب حريق في ثلاثة أحواش وسطح منزل مكون من طابقين في دندرة بمركز قنا، وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية برئاسة المقدم محمود السعدني، والملازم أول أحمد خضري، بالدفع بثلاث سيارات، وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة دون وقوع خسائر في الأرواح.

وفى سياق آخر، تحاول قوات الحماية المدنية، انتشال جثتي غريقن في منطقة الخزان في أبوتست، وثانبدي في قوص، لقيا مصرعهما غرقا أثناء الاستحمام في مياه نهر النيل.