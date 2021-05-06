مصرع وإصابة 3 مواطنين في موجة حرائق بقنا والدقهلية

شهدت عدة محافظات مختلفة موجة حرائق، خلال الساعات القليلة الماضية، أسفرت عن مصرع ربة منزل وإصابة فتاة وطفل في محافظة قنا، بينما نشب حريق داخل شقة في محافظة الدقهلية.

مصرع ربة منزل وإصابة أخرين في 7 حرائق في قنا

ففي قنا، شهدت المحافظة اندلاع 7 حرائق في مناطق مختلفة، أمس الأربعاء، أسفر أحدها عن مصرع ربة منزل بمركز نجع حمادي، فيما أصيب فتاة وطفل في حريق آخر بمركز قوص، تم نقلهما إلى المستشفى للعلاج.

ففي مركز قوص، أصيب طفل وفتاة في حريق نشب داخل شقة سكنية بالطابق الثالث، بقرية «حجازة قبلي»، أسفر عن إصابة كل من «أسماء حماده عطا»، 22 سنة، و«محمد حامد محمد»، 4 أعوام بحروق مختلفة في أنحاء الجسم.

وانتقلت سيارة الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى قوص المركزي، كما دفعت الحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء، تمكنت السيطرة على الحريق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

وفي نجع حمادي، تمكنت قوات الحماية المدنية بقنا، برئاسة العقيد هاني الإتربي، من السيطرة على حريق نشب في مخلفات أعلى سطح 5 منازل، من الطوب اللبن والحجارة، بقرية «الحلفاية».

وتمكنت الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق قبل امتداده إلى المنازل المجاورة، وبالفحص تبين مصرع «فاطمة أ. م.»، تبلغ من العمر 35 سنة، متأثرة بإصابتها بحروق قبل وصولها للمستشفى، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وفي مركز قفط، اندلع حريق هائل داخل شقة سكنية بالطابق الخامس، بقرية «الكلاحين»، مما أسفر عن تفحم بعض محتويات الشقة، دون وجود إصابات بشرية، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما نشب حريق في منزل بقرية «الشيخية»، بدائرة مركز قفط أيضاً، دون إصابات.

كما نشب حريق في قطعة أرض مزروعة بالقمح في قرية «أبو دياب»، غرب دشنا، تبلغ مساحتها حوالي 6 قراريط، كما نشب حريق في منزل بقرية «عزبة البوصة»، بدائرة مركز أبو تشت، تمت السيطرة عليه دون سقوط إصابات، كما نشب حريق آخر في حوش لتربية الماشية، بنفس القرية، دون إصابات.

حريق في شقة سكنية في الدقهلية

وفي محافظة الدقهلية، نشب حريق في شقة سكنية بمدينة المنزلة، قبل أن يمتد إلى باقي شقق العمارة، المكونة من 4 طوابق.

وأسفر الحريق عن تلف بعض محتويات الصالة من الأثاث، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بشرية، وبسؤال صاحب الشقة، لم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتم إخطار قسم الأدلة الجنائية، وتحرير المحضر اللازم برقم 763 لسنة 2021 إداري قسم المنزلة، للعرض على النيابة للتحقيق واستكمال الإجراءات.