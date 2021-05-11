علاء وأوباما ومروان والشحات.. لاعبون في مرمى الانتقاد بسبب سوء الأداء

بعد أن انتهى ديربي القاهرة، بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، صب جماهير الناديين غضبهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي على بعض لاعبي فريقهم، مؤكدين أن سوء أدائهم خلال هذا اللقاء، أضاع على فريقهم فرصة الفوز بالنقاط الثلاث الخاصة بتلك المباراة.

محمود علاء «تريند»

وفي مقدمة هؤلاء اللاعبين، كان محمود علاء مدافع نادي الزمالك، صاحب النصيب الأكبر من هجوم وانتقاد الجماهير البيضاء للاعبيها بعد اللقاء، لدرجة جعلت من اسمه هاشتاج يحتل المركز الثاني بقائمة تريندات موقع التدوينات الشهير «تويتر».

وعبر هذا الهاشتاج كان هناك آلاف التغريدات المهاجمة لمحمود علاء، ومن بينها تغريدات لشخصيات مشهور كثيرة، مثل الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، الذي قال: «علامة استفهام كبيرة على هبوط مستوى محمود علاء»، فيما قال مغرد آخر باسم مصعب محمود: «محمود علاء بياخد 12 مليون في السنة، علشان يأسست للفرق اللي بنلاعبها ويكسر الأوفسايد ويتزحلق ويضيع ضربات جزاء، فاضله يسجل بنفسه».

حسين الشحات سبب رحيل موسيماني

على الجانب الآخر، نال حسين الشحات حظه من انتقادات الجماهير الحمراء، بعد أدائه المخيب بالمباراة، حيث غرد عن ذلك إبراهيم سعيد، لاعب الأهلي والزمالك السابق، قائلا: «حسين الشحات هيكون أحد أسباب رحيل موسيماني».

أما حساب باسم إسلام جمال فاكتفى بسؤال طرحه، مضمونه كان: «هو سؤال واحد، لماذا يمارس حسين الشحات كرة القدم؟».

18 دقيقة فقط لـ مروان كانت كافية

ورغم أن مروان محسن، مهاجم النادي الأهلي، لم يشارك في اللقاء سوى في آخر 18 دقيقة من عمر المباراة، إلا أنها كانت كافية لجماهير الأهلي لمواصلة انتقادهم اللاذع له، حيث قال حساب باسم علي هاشم: «بحاول أعرف موسيماني كان بيفكر في إيه وهو بينزل مروان محسن، هل متخيل أنه ممكن يزود النتيجة؟ هل متخيل أن لو الزمالك اتعادل ممكن مروان يجيب جون، حقيقي وجود مروان محسن في الأهلي بقى علامة استفهام كبيرة وفعلا ملهاش أي تفسير».

أما حساب آخر باسم المغربي فقال: «نفسي أبقى زي مروان محسن، يعني عاوز تلعب في الأهلي، لأ عاوز أبقى فاشل واخد فلوس».

أوباما بيجيب الضغط

وعودة إلى جماهير القلعة البيضاء، فلم يكن محمود علاء وحده صاحب الانتقادات والهجوم، حيث طال الأمر يوسف أوباما أيضا صانع ألعاب الفريق، حيث قال عنه حساب باسم مصطفى أمين: «كدا أرقام أوباما قدام الأهلي إنه عملهم أسيست ولبس زميله فرجاني ساسي إنذار»، وهو نفس المعنى الذي أكد عليه حساب باسم عمرو المشاكس، قائلا: «وصيتي ليكم لو جالي ضغط يبقى بسبب أوباما».