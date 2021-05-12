تعذيب وخنق والدة الطفلة حبيبة.. تفاصيل جديدة في مقتل رضيعة المحلة

شهدت عزبة شيم التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، استمرار حالة من الرعب والفزع الشديدين على وجوه المئات من الأسر والعائلات، بسبب مقتل الطفلة «حبيبة» التي لم يتجاوز عمرها سوى بضعة أشهر، بينما عُذبت والدتها صاحبة العقد الثالث من العمر على أيدي لصوص، شرعوا في قتل الطفلة الضحية خنقا بينما اعتدوا على والدتها بالضرب والتعذيب، بقصد سرقة 20 جنيها وقرط ذهبي والفرار، وتم التحفظ على الطفلة ضحية القرط، ونقلت أمها بواسطة سيارة إسعاف إلى طوارئ مستشفى المحلة العام، لإنقاذ حياتهما ولكن الطفلة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

الرعب والفزع يسيطران على أهالي عزبة بالمحلة لمقتل طفلتهم فجأة

«حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ظالم خرب بيتي.. بنتي ماتت قدام عيني وزوجتي بين الحياة والموت، ومش عارف أعمل إيه ومنتظر القصاص لأسرتي من اللصوص»، بتلك الكلمات أعرب والد الطفلة حبيب أنه فوجئ يوم الأحد، قبل الفطار بتجمع جيرانه أمام منزله، ولكنه جلس على الأرض أمام زوجته، التي تعرضت للخنق والضرب بالأيدي والأرجل، عشان يسرقوا حلق طفلة رضيعة ومبلغ مالي 20 جنيها من امها من مصروف البيت».

والد الطفلة ينهار: «حسبنا الله ونعم الوكيل قتلوا بنتي وعذبوا مراتي»

وتابع؛ بقوله: «توجهت إلى مركز شرطة المحلة وأبلغت بالواقعة وتعهدوا لي بسرعة ضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، ولازم يبقى في قصاص عادل من قتلة بنتي، وربنا يتولاني برحمته».

في المقابل؛ أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية توجيهاته العاجلة إلى رئيس نيابة مركز المحلة، بفتح التحقيق في واقعة وفاة الرضيعة وتعذيب والدتها في واقعة سطو على منزل عائلة مزارع.

المحامي العام يشكل فريق من النيابة لسماع أقوال الزوجة وإنهاء إجراءات دفن الضحية

وشدد المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية، بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال إلى مستشفى العام لسماع أقوال شهود العيان من الجيران، ووالدة الطفلة والاطلاع على تقرير الكشف الطبي الأولي للطفلة وأمها، وإنهاء إجراءات دفن الضحية المتوفاة وتسليمها لذويها.

في ذات السياق؛ واصل ضباط المباحث الجنائية بالغربية تكثيف جهودهم لكشف غموض واقعة قتل طفلة عمرها عدة أشهر، وإصابة والدتها في واقعة سطو لصوص عليهما في نهار رمضان، أثناء تواجدهما داخل منزلهما بذات العزبة، بقصد سرقة القرط الذهبي للطفلة الضحية وسرقة 20 جنيها، وخصصت سيارة إسعاف لنقل الضحايا إلى مستشفى المحلة العام.

جهود أمنية لضبط الجناة في حادث السطو وقتل الطفلة الرضيعة

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد سامح محمد مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، يفيد بورود بلاغات من الأهالي بمقتل الطفلة «حبيبة سامي أحمد شيم» 9 أشهر، على يد عدد من اللصوص، بهدف سرقة مبلغ 20 جنيها، وقيراطها الذهبي وشروعهم في قتل الأم خنقا.

وتبين من تحريات الرائد محمد عيسوي رئيس مباحث مركز المحلة، من خلال سؤال الأم المجني عليها، وتدعى «رضا محمد الصباحي» أنها سمعت بكاء الطفلة داخل غرفتها، وعندما هرعت إليها فوجئت باللصوص، يقومون بخنق طفلتها وسرقة مبلغ مالى وقيراطها الذهبى، مستغلين خروج الزوج لعمله كعادته بعد الفطار، وعندما استغاثت حاولوا قتلها خنقا حتى فقدت الوعي وفروا هاربين.

والدة الطفلة الرضيعة: «قتلوا بنتي أمام عيني»

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين من خلال الكشف عن كاميرات المراقبة بالمنطقة، للتعرف على هويتهم، كما جرى نقل الأم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بتشريح جثة الطفلة الضحية ودفنها وسرعة ضبط مرتكبي الواقعة.