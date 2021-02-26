«كانت بتلعب».. مصرع طفلة غرقا بمجرى مائي بأسيوط

لقيت طفلة مصرعها غرقا إثر سقوطها في مجرى مائي أثناء لهوها أمام منزلها بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير، مدير أمن أسيوط إخطاراً اليوم يفيد بوصول الطفلة شروق خلف أحمد محمود، ٤ سنوات جثة هامدة وادعاء غرقها بمجرى مائي بقرية دكران التابعة لمركز أبوتيج وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وعلى الفور انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص وسؤال أسرتها ذكروا أنه حال قيام الطفلة باللهو أمام المنزل سقطت بالمجرى المائي وعلى الفور نقلوها للمستشفى، لكنها توفيت في الطريق.

جرى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.