سفير فلسطين بالقاهرة لـ«الوطن»: إسرائيل تسعى لتغيير ديموغرافي في القدس

قال دياب اللوح، السفير الفلسطيني بالقاهرة، إن حصيلة ما يجرى في مدينة القدس المحتلة على مدار الأيام الماضية وحتى اليوم مجزرة دموية بشعة، وجريمة حرب ارتكبتها قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، وارتكبت مجزرة راح ضحيتها 21 شهيدا في قطاع غزة و34 جريحا، أغلبيتهم إصابتهم خطيرة، ما ينذر بارتفاع عدد الشهداء، وما زال القصف الجوي الإسرائيلي مستمرا في مناطق متفرقة من قطاع غزة حتى هذه اللحظة، من شماله لجنوبه وهو تصعيد خطير.

وأضاف لجريدة «الوطن»، أنه منذ صباح أمس الإثنين قامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة الإسرائيلية باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك وإطلاق القنابل الصوتية والغازية على المواطنين، حتى داخل الحرم المسجد الأقصى المبارك وقبة الصخرة، كانت هناك مواجهات عنيفة ودامية استخدمت فيها القوات الإسرائيلية كل السبل المتاحة، ما أسفر عن إصابة العشرات من المواطنين، وغالبيتها كانت في الوجه، وفقأت عين أحد الأطفال نتيجة رصاصة مطاطية تم تصويرها مباشرة.

وأشار إلى أنه يوجد حملة تضامن واسعة النطاق في الأراضي الفلسطينية، وسقط شهيد في مدينة اللد الفلسطينية داخل الخط الأخضر نتيجة هذا الحراك الشعبي الجماهيري بالقدس، وما تقوم به إسرائيل هو عمل خطير وجريمة حرب تضاف لجرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، لذلك هناك تحذير لما تقوم به إسرائيل بالقدس لأنه يستهدف بشكل أساسي تغيير الطابع التاريخي والقانوني لهذه المدينة.

وأوضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح بأن القدس الموحدة هي عاصمة دولة إسرائيل، وهو يريد بهذا التصريح أن يسوق بضاعة قديمة فاسدة طالما فشل في تسويقها، مؤكدا أن مدينة القدس مدينة عربية إسلامية، ولا يستطيع نتنياهو يزور التاريخ والحقائق، والقدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، التي حدودها 1967، ولا يمكن لإسرائيل أن تجري أي متغيرات جغرافية فيها أو ديمغرافية.