حاكم كاليفورنيا الأمريكية يعلن طوارئ الجفاف في 41 مقاطعة

أعلن حاكم ولاية كاليفورنيا، جافين نيوسوم، حالة الطوارئ في 41 مقاطعة من أصل 58 مقاطعة بالولاية، على خلفية ارتفاع متوسط الحرارة و​​الجفاف طيلة شهري أبريل ومايو، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«نيوسوم» يوجه بالنظر في تعديل متطلبات إطلاق الخزانات

ووجه نيوسوم، مجلس المياه بالولاية للنظر في تعديل متطلبات إطلاق الخزانات واتخاذ تدابير أخرى.

ومنح الإعلان أيضا مرونة الدولة في المتطلبات التنظيمية للتخفيف من آثار الجفاف، والتي عزاها نيوسوم جزئيا إلى تغير المناخ العالمي.

وقال المسؤول الأمريكي: «نحن نعمل مع المسؤولين المحليين والشركاء الآخرين لحماية الصحة العامة والسلامة والبيئة، وندعو جميع سكان كاليفورنيا للمساعدة في مواجهة هذا التحدي من خلال تكثيف جهودهم لتوفير المياه».

بينما انتقدت الخطوة مجموعة «أنقذوا كاليفورنيا السالمون»، Save California Salmon، وهي مجموعة لحماية الحياة البرية حيث اتهمت نيوسوم بتفضيل المصالح الزراعية الكبيرة.

وقالت مديرة السياسات بالمجموعة ريجينا تشيتشيزولا: «أدى سوء إدارة المياه خلال الجفاف الأخير إلى موت 90%من سمك السلمون وتكاثر الطحالب السامة في إمدادات المياه في المدن»، مضيفة «أن نظام حقوق المياه القديم في كاليفورنيا يترك المدن والبيئة جافة».

وأعلن نيوسوم، في أبريل الماضي، حالة طوارئ إقليمية للجفاف في مقاطعتين بشمال كاليفورنيا، وفي ذلك الوقت كان المقياس الرئيسي لتساقط الثلوج في الولاية أقل من المتوسط ​​بحوالي 40% علما أن كاليفورنيا تعتمد على ذوبان الثلوج في الربيع لتجديد الجداول والخزانات.

وكان تحقيق أجرته السلطات الأمريكية، خلص في إبريل الماضي، إلى أن حريق الغابات المميت، الذي اندلع بشمال ولاية كاليفورنيا الصيف الماضي، في 18 أغسطس 2020، واندمجت نيران هذا الحريق مع حرائق الغابات الأخرى، لتصبح جزءا من حريق ضخم في الولاية، كان متعمدا من قبل رجل للتغطية على جريمة قتل قام بها.

وكانت إحصائية جديدة، كشفت في عام 2020، عن أرقام وصفت بالصادمة لما فعلته حرائق الغابات في ولاية كاليفونيا.

ونشرت إدارة الإطفاء في كاليفورنيا، في ذلك الوقت، أرقاما وصفتها بالقياسية الصادمة للخسائر التي أحدثتها حرائق الغابات خلال عام 2020، وفقا لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأوضحت إدارة الإطفاء، أن حرائق الغابات تسببت في خسائر لأكثر من 4 ملايين فدان في عام 2020، لتتجاوز بذلك ضعفي الرقم القياسي المسجل لخسائر حرائق الغابات في أي عام سابق، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء«سبوتنيك» الروسية.

وعانت الولاية الأمريكية، العام الماضي، من 5 من أكبر 6 حرائق غابات في تاريخها، حيث تزامنت موجات الحر والبرق الجاف هذا العام مع ظروف أكثر جفافا.