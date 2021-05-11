آخر أخبار كورونا في مصر.. استمرار ارتفاع إصابات الفيروس ونسب الشفاء

كشفت تقارير وزارة الصحة والسكان، آخر أخبار كورونا في مصر، وبحسب التقارير تمّ تسجيل 1150 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ليصل إجمالي عدد مصابي فيروس كورونا لـ238560 من ضمنهم 177440 حالة تمّ شفاؤها، وكذلك كشفت التقارير عن وصول عدد الوفيات في مصر إلى 13972 حالة وفاة بالفيروس.

ارتفاع معدلات الشفاء من فيروس كورونا

وأشارت التقارير، إلى ارتفاع معدلات نسب الشفاء من الفيروس بعدما تمّ تسجيل 677 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم حسب توجيهات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 177440 حالة حتى اليوم.

آخر أخبار كورونا في مصر

وناشد وزارة الصحة، المواطنين بضرورة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والالتزام بساعات الغلق وكذلك علي المواطنين وأصحاب المحلات التجارية تفهم الوضع والمرحلة التي نمر بيها بسبب ارتفاع منحني الوبائي لفيروس كورونا.

وطالبت وزارة الصحة، المواطنين بضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وغسل اليدين باستمرار لمدة لا تقل عن 20 ثانية بالماء والصابون وتجفيفها جيدًا والبعد عن المناطق المزدحمة وعدم التكدس أو لمس أي أسطح، وعدم التقبيل والاحضان في أثناء اللقاء والاكتفاء بالترحيب بالأيدي.

وتستمر وزارة الصحة في رفع اعلي درجات الاستعداد القصوي بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخري، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب الي المستشفيات وطلب الرعاية في توقيت مبكر خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة