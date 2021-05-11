موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29.. سوسن بدر عروسة جديدة

ينتظر متابعو الفنان مصطفى قمر، موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29، ويجسد فيه دور شاب يدعى «فارس» يتورط في شرط بوصية جده يلزمه بالزواج قبل مرور 60 يومًا، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث.

موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29

ويبدأ موعد عرض مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 29، في تمام الساعة العاشرة مساءً، على شاشة فضائية «صدى البلد»، وتعاد الحلقة في توقيتات الخامسة والنصف صباحًا، والثالثة مساءً، على القناة ذاتها.

أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28

دارت أحداث مسلسل فارس بلا جواز الحلقة 28 لـ مصطفى قمر، بظهور «نازلي» صديقة وجارة جد «فارس» المتوفي، والتي تجسد دورها الفنانة سوسن بدر، بعد أن جاءت إلى الفندق لتستعيد ذكرياتها مع المكان الذي قضت فيه شهر العسل الخاص بها.

وبعد أن رفضت نور قدري «آسيا» الزواج بمصطفى قمر «فارس»، لمعرفتها بأنه يرغب في الزواج منها للحصول على ميراث جده فقط، يحاول المحامي الخاص به «غلاب» إقناعه بأن يتزوج بـ«نازلي» صديقة وجارة جده، باعتبارها الحل الوحيد لأزمته الآن، ويفاتحها محاميه في الزواج من موكله.

قصة مسلسل فارس بلا جواز

تدور أحداث مسلسل فارس بلا جواز إطار كوميدي متصل منفصل، ويقدم مصطفى قمر دور «فارس» الشاب الرافض للزواج، ما يجعل جده يضع له شرطًا في وصيته يلزمه فيه بالزواج قبل مرور 60 يومًا على إعلانه بالوصية، مقابل الحصول على نصيبه من الميراث «30 مليون جنيه»، ويساعده في البحث عن عروسة المحامي الخاص به «غلاب».

أبطال مسلسل فارس بلا جواز

مسلسل فارس بلا جواز بطولة مصطفى قمر، طارق عبدالعزيز، طارق الإبياري، محمد ثروت، سليمان عيد، رندا عبدالسلام، وضيوف شرف منهم سوسن بدر، نور قدري، داليا مصطفى، مى سليم، ريم البارودي، بشرى أسماء أبو اليزيد، هيدي كرم، ويزو، هنادي مهنا، داليا البحيري، هنا شيحة، عائشة عثمان، مي كساب، سامي مغاوري، أوس أوس، صلاح عبدالله، بيومي فؤاد، تيام مصطفى قمر، وتأليف فداء الشندويلي، ومن إنتاج عصام كفافي ورانيا الجيد، وإخراج معتز حسام.