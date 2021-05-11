خدمات العيد.. تعرف علي أرقام طوارئ مياه الشرب بالمنيا

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن تشكيل غرفة طوارئ إستعدادا لعيد الفطر المبارك.

وقال «الشهاوي»، إن كافة محطات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة جاهزة للعمل خلال فترة العيد وتواجد مسئولي الشركة على مدار الـ 24 ساعة واستعداد فرق الشبكات والصيانة لمواجهة أي أعطال وذلك بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة وعمليات القابضة والمركز الإعلامى بالقابضة.

وناشد رئيس الشركة مواطنى المحافظة بترشيد إستهلاك المياه والاستخدام الأمثل للصرف الصحي، موضحا قيام إدارة التوعية بالشركة بعمل حملة للترشيد على السوشيال ميديا بمختلف صفحات التواصل الإجتماعى بالمحافظة، كما تستقبل الشركة الشكاوى علي مدار اليوم من خلال الإتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي. أوموبايل٠١٢٧١١٩٦١٩٦/٠١٠٥٠٥٠٩٠١٣ أو من خلال واتس آب ٠١٢٧١٢٦٩٥٨٧