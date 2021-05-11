أسامة ربيع يهدي مصحفا لـ السيسي.. والرئيس يقبّله

أهدى الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، هدية تذكارية عبارة عن «كتاب الله»، للرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات خاصة بقناة السويس في مدينة الإسماعيلية، وقبّل الرئيس السيسي المصحف.

وشهد الرئيس افتتاح كلا من: المجموعة الأولى لمحطة مياه بورسعيد بطاقة 80 ألف متر مكعب وبتكلفة بلغت 180 مليون جنيه مصري لترتفع بذلك طاقة المحطة لـ480 ألف متر مكعب باليوم بما يكفي حاجة مدينة بورسعيد حتى عام 2038.

كما شهد رئيس الجمهورية، افتتاح محطة إرشاد الفردان، التي هي ضمن 16 محطة على المجرى الملاحي ضمن مشروع التحول الرقمي وتم تطويرها وتزويدها بأحدث أنظمة الرصد والمراقبة الملاحية مع ربطها بالمراكز الرئيسية لمراقبة حركة الملاحة من خلال منظومة الشبكة الموحدة.

كذلك شهد السيسي، افتتاح عمارات العاملين بالهيئة المحالين بالمعاش بمحافظة السويس بإجمالي عدد 9 عمارات بإجمالي 270 وحدة سكنية بتكلفة 145 مليون جنيه، فضلًا عن افتتاح المقر الجديد لإدارة الأنفاق والكباري وشركة القناة للمواني بمدينة الإسماعيلية، وقامت الهيئة بشراء 73 عمارة بواقع 1008 وحدات بمدينة الإسماعيلية الجديدة، حيث تمّ تخصيص 7 عمارات للأغراض الإدارية حيث تنتقل إليها شركة القناة والمواني.