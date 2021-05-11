تعليم الجيزة تعلن نتائج امتحانات شهر أبريل 2021

أعلنت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة، نتائج امتحانات شهر أبريل 2021، لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي وحتى الصف الثاني الإعدادي ورقيا في المدارس، إضافة إلى نتيجة طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للفصل الدراسي الثاني في المدارس.

وقال مجدي الجيار، وكيل أول مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، بمحافظة الجيزة، إنّه جرى إعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل 2021 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في المدارس بعد إعتمادها من الإدارات التعليمية.

وأضاف الجيار لـ«الوطن»، أنّ وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت إعلان نتائج الطلاب في الامتحانات، وجرى التنبيه على جميع مديري المدارس بإعلان نتيجة امتحانات شهر أبريل لطلاب صفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي.

وتابع وكيل أول المديرية، أنّ الإدارات التعليمية حرصت على متابعة ومراجعة درجات الطلاب قبل إعلانها، وجار الاستعداد لعقد امتحانات الشهادة الإعدادية ورقيا في المدارس.

وأوضح مجدي الجيار، أنّه جار الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية لطلاب صفوف النقل، وطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي.

وفي مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني، في محافظة القاهرة، قال محمد عبدالتواب، مدير عام المديرية، أنه سيتم إعلان نتيجة الامتحانات بعد عقد الامتحانات التكميلية لإعلان نتيجة الامتحانات كاملة مع بعضها، موضحا أنّه جرى وضع أسئلة الامتحانات التكميلية لطلاب الصفين الأول والثاني الثاني.

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وأضاف عبدالتواب لـ«الوطن»، أنّه سيتم عقد الامتحانات التكميلية في18 مايو الحالي، وسط تنفيذ الإجراءات الاحترازية المشددة.

وفي سياق منفصل، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ مديريات التربية والتعليم في مختلف المحافظات تتولى إعداد جدول امتحانات الشهادة الإعدادية وعقدها في لجان مؤمنة ومراقبة جيدا.

وشددت الوزارة على ضرورة تكثيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين.