محافظ أسوان: مهلة أخيرة بنهاية يونيو لدفع رسوم التصالح

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان مهلة أخيرة حتى نهاية يونيو القادم لسرعة إستكمال الإجراءات ودفع الرسوم المقررة لكل من حصل على إخطار بقبول التصالح (نموذج 9)، وذلك حتى يتسنى له الحصول على الموافقة النهائية للتصالح وخاصة أنه في حالة الدفع النقدى لقيمة التصالح بالكامل يحصل على خصم 25 % من إجمالي المبلغ المطلوب.

عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 1560 ملف

جاء ذلك أثناء اعتماد محافظ أسوان لطلبات التصالح في أعمال مخالفات البناء بشكل نهائي للمجموعة الرابعة على التوالي، مشيراً إلى أن عدد الملفات المقبولة وصلت إلى 1560 ملف، في حين جارى فحص 2308 ملف ومعاينة 1347 ملف من إجمالي 20 ألف و320 طلب تقدم بها المواطنون للتصالح بمتحصلات مالية وصلت إلى 72 مليون جنيه.

المحافظ يشدد على التواصل المباشر

وشدد محافظ أسوان على ضرورة التواصل المباشر مع أصحاب طلبات التصالح حتى يتم الإسراع بأعمال لجان المعاينة، وهو الذي يتطلب في الوقت نفسه من المواطنين بالإسراع في استيفاء المستندات ودفع الرسوم المقررة مع الالتزام بطلاء ودهان واجهات المباني والعقارات الحاصلة على قبول التصالح، مع عدم تغيير نشاط الجراجات لأي أنشطة أخرى.

استعراض معدلات التنفيذ

وعلى الجانب الآخر، استعرض اللواء أشرف عطية معدلات التنفيذ في ملف التقنين لواضعي اليد على أراضي الدولة والتي وصل عدد طلبات المواطنين المطلوب معاينتها على المنظومة الإلكترونية للتقنين إلى 3124 طلبا، منها 2143 طلب قاموا بدفع رسوم المعاينة من بينهم 2058 طلبا تم معاينتها.