محافظ أسوان يشدد على تطبيق وتنفيذ قرارات لجنة كورونا

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بتشكيل لجان تفتيش على مستوى كل مدينة وقرية للمتابعة الميدانية خلال الفترة الصباحية خاصة لمواقف السيرفيس ووسائل النقل الجماعية ومحطات السكك الحديدية وغيرها لتحرير محاضر مخالفة في حالة عدم ارتداء الكمامات، وفض الأسواق الأسبوعية والعشوائية.

المحافظ يشدد على تنفيذ قرارات لجنة كورونا

وشدد المحافظ على قيام هذه اللجان أيضًا في الفترة المسائية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بغلق المحلات التجارية والمولات والمقاهى والكافتريات والأندية وغيرها التي لا تلتزم بالمواعيد المقررة في التاسعة مساءً، ومنع أي مظاهر للتجمعات والتزاحم وإقامة أحتفالات أو فعاليات جماهيرية بين المواطنين، وهو الذي يتوازى مع قيام اللجان بالمهام اليومية من متابعة النظافة العامة والإشغالات والتعديات وغيرها.

تشميع 23 منشأة لم تلتزم

و قامت الأجهزة التنفيذية والأمنية بمختلف المدن والقرى بحملات متواصلة للتعامل بحسم في حالة عدم إرتداء الكمامات أو عدم الألتزام بمواعيد الغلق المحددة، حيث تم في اليوم الثانى غلق وتشميع 23 منشأة، وسيتم توقيع عقوبة الحبس وبغرامة مالية لا تتجاوز 4 آلاف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، الذي تواكب مع توقيع الغرامات الفورية بواقع 50 جنيهًا وتحرير المئات من محاضر عدم إرتداء الكمامات.

ولفت المحافظ إلى أن منطقة أثار أسوان والنوبة قامت بحملة تعقيم شملت معابد أبوسمبل وفيله وإدفو وكوم أمبو وكلابشه والألفانتين ، بالإضافة إلى منطقتي جزيرة سهيل وجبل السلسلة ومتحف التماسيح تضمنت بهو وصالات عرض الأثار والمداخل ومنافذ التذاكر ودورات المياه العمومية وقاعات الاجتماعات.

حملات التعقيم ستشمل الفنادق العائمة والثابتة

وكشف محافظ أسوان، عن أن حملات التعقيم ستشمل أيضًا الفنادق السياحية الثابتة والعائمة والمطاعم السياحية ، بجانب مطارى أسوان وأبوسمبل، فضلًا عن المنشآت والمبانى الحكومية.

وشدد على أهمية تنفيذ الإجراءات الوقائية، خاصة ارتداء الكمامات والقفازات مع رش المواد المطهرة، والتزام العاملين بالتعقيم والتطهير المستمر بكافة الأقسام والأماكن.