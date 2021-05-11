أبرزها مواد بترولية.. تداول 260 ألف طن بضائع بميناء الإسكندرية 

شهد ميناء الإسكندرية، نشاطاً ملحوظاً في الحركة الملاحية وحركة تداول البضائع، اليوم الثلاثاء، حيث بلغ إجمالي البضائع المتداولة صادر ووارد بمينائي الإسكندرية والدخيلة 260 ألف طن تقريبا وبلغت أعداد الحاويات المتداولة صادر ووارد 1667 حاوية مكافئة.

وقال أحمد بريقع، المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية، إنه بلغ إجمالي عدد سفن الوصول والمغادرة 40 سفينة خلال الثمانية والأربعين ساعة الماضية، أما بالنسبة لعدد السفن التي تباشر حالياً عمليات الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة فقد بلغت 37 سفينة ما بين سفن حاويات وبترول وبضائع عامة، وتم دخول وخروج عدد 14368 شاحنة عبر بوابات مينائي الإسكندرية والدخيلة.

وفي ذات السياق، شدد الربان طارق شاهين، رئيس مجلس الإدارة على ضرورة إتخاذ كافة إجراءات الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا وكذا التنبيه على المحافظة على المعايير البيئية القياسية ونظافة المسطح المائي والأرضي.

وكان المهندس كامل الوزير، وزير النقل، تفقد ميناء الإسكندرية، السبت الماضي، وأكد أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن و البضائع بميناء الإسكندرية واطمئن على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل أعمال التصدير والاستيراد للسلع والبضائع الإستراتيجية.

واضاف الوزير في تصريحات صحفية على هامش تفقده ميناء الإسكندرية، أنه اطمئن على معدلات تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها في ميناء الإسكندرية وفقاً للمخطط الزمني المحدد لكل مشروع وكذلك استمرار تطبيق الإجراءات التدابير الاحترازية والوقائية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.