يحتفل المصريون بعيد الفطر المبارك 2021، وليلة العيد بطقوس خاصة لدى الأسر المصرية بوجه عام والسيدات بشكل خاص، إذ تكون تلك الليلة، هي ليلة التجهيزات، سواء تجهيز ملابس العيد، او إفطار أول يوم، أو حتى تجهيز الحلويات قبل ساعات من الاحتفال واستقبال الضيوف، ويتسائل الكثيرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومحركات البحث الشهيرة، عن كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟.

« الوطن»، سألت بعض السيدات عن كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر ؟، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر ؟.. تجهيز الملابس

تقول ولاء جبر، إحدى السيدات، إن الأسر في مصر تقضي ليلة عيد الفطر، في التجهيزات الكثيرة، لكن يأتي على رأسها تجهيزات ملابس العيد الخاصة بالأطفال: «الليلة دي كلها بنقضيها، في تجهيز ملابس العيد للأطفال، والعناية بيهم، يعني ممكن أعمل حمام مغربي لأطفالي، أو اعتني بشعرهم بحمام كريم وبلسم، وطبعاً معطرات الجسم، غالبا بتكون ليلة الأولاد بمختلف أعمارهم»، كما أقضي الليلة أيضاً في وضع اللمسات الأخيرة في تزيين المنزل، بعد تنظيفه: «بنزين البيت بعد تنظيفه، وبنحط لمساتنا الأخيرة، علشان نصحى الصبح جاهزين للاحتفال».

كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟.. تجهيز الحلويات

بينما ترد عزة محمود، ربة منزل، على سؤال كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟، قائلة: «بنجهز الحلويات، يعني أهم حاجة الحلويات تبقى جاهزة لاستقبال الأهل والأقارب، الليلة دي ليها طقوس خاصة عندنا، بنشوف أحسسن أطباق الحلويات وبنعمل تشكيلة كحك وبسكويت وبيتي فور، مع التمور والشيكولاتة، وبنجهز غرفة الاستقبال والعصائر، والجيلي والكاسترد، وجميع أنواع الحلويات، حيث انها من أساسيات الاحتفال بعيد الفطر، وتكون ليلة ضحك وسمر».

كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟.. إفطار أول يوم

تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر، في تجهيز إفطار وغذاء أول أيام العيد وفق أسماء عبد القادر، حيث تؤكد أن هذه الليلة نقضيها في «هنفطر ونتغدى أيه بكرة؟»، مشيرة إلى أنها تسهر طوال الليل في التجهيز لطعام أول يوم العيد، لترتاح وتستطيع استقبال ضيوفها، والترحيب بهم: «بخلص كل حاجة يوم وقفة العيد، علشان، أبقى فاضية لاستقبال الضيوف وأهل جوزي، وأهلي، فبجهز الأكل من الليل، وعلشان أقدر اتابع احتفال أولادي».

الشباب والفتيات بمراكز التجميل.. هكذا تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر

تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر بأشكال مختلفة، حيث يحرص الشباب والفتيات على الذهاب لصالونات الحلاقة ومراكز التجميل، بينما يقضي أخرون الليلة في السهرات، وفقاً لمحمد علي مخيمر، « بنقضي الليلة في صالونات الحلاقة، وممكن نقضيها في سهر شبابية على المقاهي، لكن مع قرارات الإغلاق بسبب انتشار فيروس كورونا، هنقضيها مع بعض في بيوت أحدنا».

وتجيب أروى حامد، فتاة، على سؤال كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟، حيث تقول: «طبعاً بنقضيه في الكوافير أو مركز التجميل، بنروح نعمل صنفرة للبشرة وتجميل علشان نبقى جاهزين للاحتفال، أو بنقضيه في جلسات تنظيف البشرة المنزلية، بسبب انتشار فيروس كورونا، والخوف من انتقال العدوى».

كيف تقضي الأسر في مصر ليلة عيد الفطر؟.. توزيع العيدية

كما يحرص مصريون على توزيع العيدية، على الأطفال والشباب يوم وقفة عيد الفطر، وفقاً لعاليا مشعل: «بنحرص على توزيع العيدية على أطفال وشباب وفتيات العيلة، علشان ممكن لا نتقابل في الصباح، فتوزيع العيدية من أهم الطقوس في ليلة العيد، وأعتقد أن الأسر في مصر ليلة عيد الفطر بتوزع العيدية».