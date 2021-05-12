«انهال عليها بسيل من الطعنات».. تفاصيل مقتل ربة منزل على يد شقيق زوجها بحلوان

غضب هستيري أفقد موظف أمن يقيم بمنطقة حلوان السيطرة على أعصابه، ليتملكه الغضب ويعميه عن التفكير، حيث هرول مسرعاً تجاه زوجة شقيقه حاملاً بيده سلاح أبيض وانهال عليها بسيل من الطعنات التى أدّت إلى مصرعها في الحال وسط بركة من الدماء.

المتهم انهال على الضحية بسيل من الطعنات

في البداية كانت الخلافات الأسرية التي نشبت بين الضحية والمتهم قيد السيطرة إلاّ أنّ تفاقمها واستحالة حلها أدى مع مرور الوقت إلى حالة من الاحتقان وتصيد الأخطاء ليصل الأمر في النهاية إلى ارتكاب جريمة قتل في حق زوجة شقيق المتهم، حيث قامت إدارة مستشفى حلوان العام بالتقدم ببلاغ إلى غرفة النجدة، بِشأن وصول جثة ربة منزل في العقد الثاني من عمرها وعليها آثار طعنات نافذة في مناطق متفرقة.

خلافات أسرية تعقبها مشادة ثم جريمة قتل

فور تلقي غرفة النجدة للبلاغ تم تشكيل قوة من فريق البحث الجنائي والتحري وتوجهت القوة إلى مستشفى حلوان العام حيث مكان تواجد الجثة، حيث كشفت التحريات التي أجراها ضباط المباحث أنّ شقيق زوج المجني عليها ويعمل فرد أمن وراء ارتكاب الواقعة وبتكثيف واستمرار التحريات تبّين أنّ الخلافات الأسرية هي الدافع وراء وقوع الجريمة.

ضبط المتهم واستدعاء الشهود لسماع أقوالهم

عقب تقنين الإجراءات القانونية تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم الذي أقر بارتكابه الواقعة وقام بتمثيل الجريمة بحضور أعضاء من النيابة العامة وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة العامة بجنوب القاهرة التحقيق، حيث كشفت تحقيقات النيابة أنّ الخلافات الأسرية كانت السبب الذي دفع الجاني لارتكاب جريمته، ووجهت له النيابة تهمة القتل.

وأمرت باستكمال تحريات المباحث حول الواقعة واستدعت أقارب وجيران المجني عليها لسماع أقوالهم، كما أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.