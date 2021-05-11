مصغر «طبلية كحك العيد».. أحدث صيحات عيد الفطر 2021 ..«صور»

تغير مفهوم كحك عيد الفطر خلال العام الجاري، فتحول من الصنع بالعجين إلى الصلصال، ليتشكل عبر مجسمات صغيرة تزيد المنازل جمالاً كأحد أنواع الديكورات الحديثة التي تبقى من احتفالات العيد.

مؤخرا ظهر مجسما خاص بـ«طبلية كحك العيد» ليكون مصغر توثيقي للعادات الشعبية في صناعة الكحك كما اعتاد الأهالي في صنعه سابقاً داخل المنازل.

هبة ناصر عتمان، 30 سنة، الفتاة التي ابتكرت مجسمات كحك العيد عبر الصلصال الحراري، على الرغم من كونها خريجة إدارة أعمال شعبة نظم معلومات، وبعيدة عن المجال الفني، إلا أن شغف الفتاة بالرسم من صغرها، جعلها تهتم بذلك المجال عقب تخرجها.

«بالصدفة من 4 سنين كنت بجرب أعمل أشكال بالصلصال خاص بالأطفال ولقيت أيدي حلوة في التشكيل وبدأت أهتم، وأتفرج على فيديوهات تعليمية لاجانب كتير جداً من غير أي كورسات» هكذا أوضحت هبة عتمان، بداية عملها في ذلك المجال.

مصغر «طبلية كحك العيد» أحدث صيحات عيد الفطر

وأضافت لـ«الوطن»، أنه مع شهر رمضان الجاري بدأت في الاتجاه إلى صنع المجسمات المصغرة لأجواء رمضان وشم النسيم، قبل أن تصل إلى مصغر «طبلية كحك العيد» وتفاصيل زمان.

وأكدت أن تلك المجسمات على الرغم من صغرها إلا أنها تأخذ وقتاً طويلاً في الصنع حيث يأخذ المجسم من أسبوع لشهرين وفقاً للتفاصيل حتى تخرج بشكل دقيق، وهو الأمر الذي يحتاج إلى جهد كبير عليها.

مصغرات الصلصال الحراري غير منتشرة بمصر

وأوضحت أن عمل المصغرات غير منتشر في مصر، إلا أنها حاولت العمل عليه من خلال صنع مصغرات في حجم عملة الجنيه، وصنعت منها: «حلاوة المولد وأكل مصري وربط المناسبات»، وتأمل «هبة» في الاستمرار على عمل مصغرات لكل ماهو قديم وفي طريقه في الاندثار، أملا في أن يصبح لديها «جاليري صغير» يضم أعمالها.