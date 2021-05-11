يبدأ من 80 جنيها.. كحك العيد بأسعار مخفضة في مجمعات بالإسكندرية

طرحت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، كمية كبرى من كحك العيد داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لها بالمدينة الساحلية، حيث يبدأ سعر الكيلو من 80 جنيها، وهي أسعار مخفضة عن مثيلتها في الأسواق، وذلك لمساعدة محدودي الدخل على الشراء والاحتفال بالعيد.

كحك العيد بتخفيضات 30% في الأسواق

وقال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية أنهت استعداداتها لاستقبال احتفالات عيد الفطر المبارك، حيث تم توفير كافة لوازم عيد الفطر 2021 بالمجمعات الاستهلاكية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلتها في الأسواق، وعلى رأسها كحك العيد.

واضاف «سعدالله»، أن المديرية وفرت علب الكحك، بحجم نصف كيلو يبدأ سعر العلبة بـ40 جنيها، وذلك تسهيلاً على المواطنين في تشكيل الكميات المطلوبة من كحك وبسكويت وغيرها من حلويات العيد، بأقل تكلفة ممكنة.

وترصد «الوطن» أسعار كحك عيد الفطر 2021، داخل المجمعات الاستهلاكية التابعة لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، وذلك وفقاً لسعر العلب التي تبلغ وزن كل منها نصف كيلو.

أسعار كحك عيد الفطر في المجمعات الاستهلاكية

- عبوة كحك ملبن زنة نصف كجم بسعر 40 جنيها .

- عبوة كحك سادة زنة نصف كجم بسعر 45 جنيها.

- عبوة كحك عجوة زنة نصف كجم بسعر 40 جنيها.

- عبوة كحك مكسرات زنة نصف كجم بسعر 50 جنيها.

- عبوة بسكويت فانيليا زنة نصف كجم بسعر 40 جنيها.

- عبوة بسكويت شيكولاته زنة نصف كجم بسعر 40 جنيها.

- عبوة غريبة زنة نصف كجم بسعر 50 جنيها.

- عبوة بيتى فور زنة نصف كجم بسعر 50 جنيها.

- عبوة سابلية زنة نصف كجم بسعر 50 جنيها.

- علبة مشكل زنة كجم 95 جنيها.