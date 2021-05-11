«مستقبل وطن» يدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين

أدان حزب «مستقبل وطن»، كل محاولات التهجيرالقسري والتطهير العرقي الموجهة للشعب الفلسطيني في حي الشيخ جراح وكل أراضي القدس المحتلة.

وأعلن «مستقبل وطن» رفضه الكامل للممارسات العنصرية التي تمارسها سلطات الاحتلال في فلسطين المحتلة.

وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته نحو حماية الشعب الفلسطيني من الانتهاكات غير القانونية التي تستهدف النيل من الفلسطينيين الثابتة، والمشروعة، والمحاولات المستمرة لتوسيع الاستيطان واقتحام المسجد الأقصى.

وأكّد «مستقبل وطن»، أنَّ قضية فلسطين مسئولية عالمية، مشددًا على أنَّ القدس بما فيها من مقدسات حق أصيل للشعب الفلسطيني.

مجلس النواب يدين الانتهاكات

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أدان جرائم الاحتلال الإسرائيلي التي ترتكب ضد القدس الشريف.

وأكّد مجلس النواب، أنَّه المعبر عن ضمير الأمة يراقب عن كثب الأحداث الدامية التي يعيشها أشقاؤنا في فلسطين، وهي نكبة جديدة حصد فيها الاحتلال الأرواح وأصاب فيها العشرات.

وقال البرلمان، في بيان له، إنَّ مجلس النواب يدين الاعتداءات الصارخة وترويع الركع السجود في المسجد الأقصى وهم يؤدون فروض الله، وحرمانهم من إقامة شعائرهم في هذا الشهر المبارك.

ويؤكّد مجلس النواب أنَّ ما يحدث من تهجير لعائلات فلسطينية من منازلهم بحي الشيخ جراح، هي جريمة تطهير عرقي مكتملة الأركان في انتهاك صريح لكل المواثيق الدولية وقرارات الشرعية الدولية.

كما شدد مجلس النواب على أن قضية فلسطين هي مسؤولية العرب جميعا، وهي مسؤولية جليلة وعظيمة، وأن مقدساتنا وحرماتنا لن يحمي حماها غيرنا، ولن يدافع عنها سوانا، فذاك هو الأقصى مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ومعراجه إلى ربه.

واختتم البرلمان بيانه: «علينا أن ندرك بيقين أنه لن يكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة من دون القدس، وهو ما يمثل دعما للشرعية الدولية في أصدق معانيها»، مطالبًا المجتمع الدولي وفي مقدمته الأمم المتحدة بالتحرك العاجل لوقف هذه الاعتداءات والاستفزازات التي تنبئ بعواقب وخيمة، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.