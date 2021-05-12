«بشرة خير».. الأرصاد: لا عودة للموجة الحارة خلال أسبوع العيد

أكد هيئة الارصاد الجوية تحسن الأحوال الجوية خلال الأيام المقبلة، قائلة: «إنه لا عودة للموجة الحارة التي شهدتها البلاد خلال الأسبوع الماضي في أيام عيد الفطر المبارك، حيث يسود طقس لطيف علي كافة المحافظات حيث تصل درجات الحرارة إلي 43 درجة في منتصف الأسبوع علي محافظات القاهرة الكبري والجيزة وإلي 25 درجة علي الإسكندرية والساحل الشمالي.

وأضاف هئية الأرصاد، أنه بشأن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد، موضحة أن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك سيشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الخميس

القاهرة الكبرى العظمى 33 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، وشمال الصعيد العظمى 34 درجة والصغرى 20 ، وجنوب الصعيد العظمى 38 درجة والصغرى 25.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى 33 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 27 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 20 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25.

درجة حرارة السبت

القاهرة الكبرى العظمى 36 درجة والصغرى 18 والوجه البحرى العظمى27 درجة والصغرى 18 ، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 26 درجة والصغرى 17 ، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 27 درجة والصغرى 18 ، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 36 درجة والصغرى 25 ، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 20 ، وجنوب الصعيد العظمى 41 درجة والصغرى 25.