«العودة الاثنين».. البنوك والبورصة في عطلة رسمية من اليوم للأحد

تغلق البنوك العاملة في السوق المحلية، أبوابها من اليوم الأربعاء، أمام الجمهور، وفق قرار البنك المركزي المصري بتعطيل العمل مدة 5 أيام بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهو القرار الذي يأتي مماثلاً لقرار أخر أعلنته البورصة المصرية يوم أمس الأول.

العودة الاثنين المقبل

وقال البنك المركزي: إن مواعيد إجازة البنوك في عيد الفطر 2021، تبدأ الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، ومن المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وتبدأ مواعيد إجازة عيد الفطر 2021 في مصر، يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتنتهي يوم الأحد 16 مايو، بنفس القرار، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها اللجنة الوزارية العليا لإدارة أزمة كورونا.

5 أيام إجازة للقطاع الخاص أيضاً

وبذلك فإن مواعيد إجازة عيد الفطر 2021 رسميًا ستكون 5 أيام للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والأحد 12 و13 و14 و15 و16 من شهر مايو الجاري، وذلك للعاملين بالحكومة والقطاعين العام والأعمال العام.

ولأول مرة يتساوى عدد أيام إجازات الأعياد للعاملين بالقطاع الخاص بنظرائهم في القطاعات الحكومية، حيث تنص القوانين على أن ذلك يرجع إلى صدور قرارات سيادية أو وزارية.

وأعلنت البورصة المصرية إجازة رسمية، من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 حتى يوم الأحد الموافق 16 مايو 2021، بمناسبة عيد الفطر المبارك، موضحةً أنه من المقرر أن يُستأنف العمل صباح يوم الاثنين الموافق 17 مايو 2021.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية العليا، لإدارة أزمة كورونا، أصدر حزمة قرارات هامة، في إطار اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، من بينها: أن إجازة عيد الفطر 2021 للقطاع الحكومي والخاص، ستكون بدءا من يوم الأربعاء 12 مايو وتستمر حتى 16 مايو، في إجازة تستمر لمدة 5 أيام.