منها منع إجازات الأطباء.. 5 استعدادات لصحة الدقهلية بمناسبة عيد الفطر

رفعت مديرية الصحة بالدقهلية درجة الاستعداد بجميع منافذ تقديم الخدمة الصحية بالدقهلية، بمناسبة احتفالات عيد الفطر المبارك، مع استمرار عمل مراكز تلقي اللقاح بكافة طاقتها خلال أيام عيد الفطر المبارك، إذ قرر الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، منع جميع الإجازات للأطباء، استعدادا للاحتفال بعيد الفطر المبارك من يوم الأربعاء الموافق 12 مايو، وحتى يوم الأحد الموافق 16 مايو.

5 إجراءات استعدادا لاستقبال عيد الفطر في الدقهلية

ومن جانبه، قال الدكتور سعد مكي، إنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات للاستعداد لعيد الفطر المباركة وهي:

- رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات وأقسام الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، مؤكدًا على توافر جميع أدوية الطوارئ بها وتوافر كافة المستلزمات وأجهزة الأكسجين والتنفس الصناعي وجاهزية الرعايات المركزة وتوافر مخزون الأكسجين.

- تكثيف المرور على جميع منشآت تقديم الخدمة الطبية، للتأكد من جاهزية فرق الطوارئ، وكذلك توافر جميع فصائل الدم ومشتقاته بجميع بنوك الدم بالمستشفيات.

- جاهزية فرق الانتشار السريع لمواجهة أي إصابات قد تحدث، كما تم تخصيص نسبة 30٪من أسرة المستشفيات لحالات الطوارئ، ومراجعة المصادر البديلة للكهرباء والمياه بالمستشفيات، كما تم التنسيق مع إسعاف الدقهلية وتحديد أماكن تمركزات الإسعاف.

- شنت فرق مراقبة الأغذية حملات مكثفة بجميع المدن والمراكز، للمرور على محلات بيع الأغذية والنوادي والمطاعم، والتأكد من صلاحية الأغذية المقدمة في جميع المنافذ والتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، والتنبيه على التباعد بين الطاولات واستخدام الكمامة والمطهرات في جميع المنشآت.

- التأكد من توافر معايير السلامة والأمان بالحدائق والمتنزهات والنوادي الاجتماعية والمطاعم، وتكثيف المرور على مصانع الحلوى «كعك العيد».

استمرار عمل مراكز تلقي اللقاح في العيد

ونوّه إلى أن جميع مراكز تلقي اللقاح تعمل يوميًا خلال أيام العيد.

وحث «مكي» المواطنين على تجنب التجمعات العائلية والمحافظة على التباعد الاجتماعي بين الأفراد في الأماكن العامة، والالتزام بارتداء الكمامة مع اتباع الإرشادات اللازمة ومنع التجمعات في الأماكن العامة مثل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والنوادي، وغيرها من الأماكن المغلقة.