نص الخطبة الموحدة لعيد الفطر المبارك 2021 لوزارة الأوقاف

وزعت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة موضوع خطبة العيد الموحدة لعام 2021 وطالباتهم بالالتزام بها نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مشيرة إلي ثقة الوزارة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

فيما شددت وزارة الأوقاف على المصلين بضرورة إتباع علامات التباعد الموجودة بالمساجد، بحيث لا تقل المسافة عن متر، وتجنب السلام والأحضان خلال صلاة عيد الفطر 2021، منعا لانتشار فيروس كورونا.

الخطبة الأولي لعيد الفطر المبارك 2021

وجاء نص خطبة عيد الفطر المبارك كما وزعته وزارة الأوقاف، وأعلنته صفحة مديرية أوقاف الدقهلية : «الحمد لله ، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، الحمد لله وحده ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وأعز جنده ، وهزم الأحزاب وحده ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله ، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فها هو شهر رمضان المبارك قد انقضت أيامه بعدما تقلب العبد بين ألوان من الطاعات والعبادات ، يرجو رحمة الله (عز وجل) وفضله ومغفرته ، واليوم أشرقت علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته ، نستقبله بالتكبير والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة، والأعياد في ديننا الحنيف لها حكمة شرعت من أجلها ، ولها آداب ينبغي التحلي بها ، وإن عيد الفطر يأتي بعد أن أتم المسلمون فريضة الصيام ، واستنوا بسنة نبيهم في القيام ، يقول (صلی الله عليه وسلم : " من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من يه" ، وقال :"من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ديو" (صحیح البخاري).

إن يوم العيد هو يوم الجائزة ، والبراءة من الذنوب ، والطهارة من العيوب ، يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب الطرق تبشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم ، وقبول طاعتهم ، ورفعة منزلتهم ، فحق لنا أن نفرح بيوم العيد ، حيث يقول سبحانه : {قل يفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون} (يونس : 85)، ويقول تعالى : { ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشترون } (البقرة : 185). ويقول (صلی الله عليه وسلم) : (للصائم فرحتان يفرحهما؛ إذا أفطر فرح، وإذا لقي ربه فرح بصومه) (صحيح البخاري).

ومن مظاهر الفرح المشروع في الأعياد التوسعة على الأهل والأبناء في هذا اليوم ، يقول (صلی الله عليه وسلم : (إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها ، حتى ما تجعل في فم امرأتك) (صحیح البخاري).

وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إدخال السرور على الناس جميعا ، خاصة الفقراء والمساكين واليتامى ، وذوي الحاجة ، يقول (صلی الله عليه وسلم) : (أغنوهم عن طواف هذا اليوم (السنن الكبرى للبيهقي).

الخطبة الثانية لعيد الفطر المبارك 2021

الحمد لله ، والله أكبر كبيرا ، والحمد لله كثيرا ، وسبحان الله بكرة وأصيلا ، الحمد لله وحده ، وصلاة وسلاما علی سیدنا محمد ، وعلى آله ، وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام إن مواظبة العبد على فعل الطاعات بعد رمضان علامة من علامات قبول الصيام ، كما أنها امتثال لقول الله تعالى: {واعبد ربك حتى يأتيك اليقين} (الحجر: 99)، وقوله سبحانه : {فإذا فرغت فانصب * وإلى ربك فارغب} (الشرح : 7، 8) ؛ أي : إذا انتهيت من عبادة وطاعة ، فادخل في طاعة وعبادة أخرى قاصدا بها وجه الله (عز وجل). فإذا ما أتم الله علينا النعمة والفضل بصيام شهر رمضان ، فإنه يستحب لنا صيام الست من شوال التي حثنا النبي (صلى الله عليه وسلم) على صومها ، ورغبنا فيه ، وأرشدنا إلى فضله ، يقول (صلی الله عليه وسلم : (من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر) (صحیح مسلم)، فصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله ، فلنحرص على صيامها ؛ تقربا إلى الله (عز وجل)، وطمعا في رضاه .

وحتى يظل العيد فرحة ولا يتحول بأحد منا إلى فقد حبيب أو عزيز فإن علينا أن نحافظ على جميع الإجراءات الصحية والوقائية والتباعد الاجتماعي ، سائلين الله عز وجل أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين ، وأن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال ، وكل عام والعالم كله في أمن وأمان ، وسلم وسلام» .