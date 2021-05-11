توقعات طقس 72 ساعة.. حار على القاهرة الكبري وأمطار رعدية على سيناء

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم، عن توقعاتها بشأن حالة الطقس، لمدة 72 ساعة قادمة، ودرجات الحرارة المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 12 مايو حتى الجمعة الموافق 14 مايو.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يومي الأربعاء والخميس، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، لطيف ليلا على شمال البلاد.

وبحسب الهيئة، تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتزداد فرص سقوط أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سيناء، وسلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

أما يوم الخميس فيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

ويسود الجمعة طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويكون الطقس لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 12 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 13 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 14 مايو

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 21.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 25.