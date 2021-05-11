تعافي ياسمين عبد العزيز والعوضي من فيروس كورونا

تعافت الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الفنان أحمد العوضي من فيروس كورونا، الذي كانا قد أصيبا به مؤخرا.

ونشر الفنان أحمد العوضي، صورة عبر صفحته الخاصة على موقع «فيسبوك»، له هو وياسمين، والمخرج مصطفي فكري، وعلق عليها قائلا «غزل والخديوى من الكنترول».

وبدوا في الصورة وهم يعملون على التفاصيل الأخيرة لحلقات مسلسل «اللي ملوش كبير».

يذكر أن الفنان أحمد العوضي كان قد كشف مؤخرا، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه هو وياسمين بالفعل قد أصيبا بفيروس كورونا، ولكن من فترة، وكانا يخضعان للعزل المنزلي، وأكد على أنهما بالفعل انتهيا من تصوير باقي مشاهد المسلسل بالكامل.

مسلسل «اللي ملوش كبير»

يذكر أن ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي يشاركان في السباق الرمضاني الحالي بمسلسل «اللي ملوش كبير» ويشارك معهما خالد الصاوي ودنيا عبد العزيز ودينا فؤاد وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري .

ويدور مسلسل «اللي ملوش كبير» حول فكرة شخصية الخديوي التي يجسدها الفنان احمد العوضي، وهو بلطجي تقع غزل، التي تجسد دورها الفنانة ياسمين عبد العزيز، في حبه بعد أن كانت متزوجه من عابد تيمور، الذي يجسد دوره الفنان خالد الصاوي وتدور الصراعات من هنا إلى أن ينتحر عابد تيمور بسبب ترك غزل له.

أما على الجانب الآخر، فتدور صراعات كثيرة بين الخديوي وأعداؤه، ومنهم خالد سرحان، وهذا ما يتسبب في قتل سرحان لأخيه مالك ومن هنا يبدأ في الانتقام.