رامز جلال: طارق يحيى أكل دراعي في البرنامج

قال الفنان رامز جلال، إن من أفضل اللحظات التي كان يقضيها في برنامج المقالب «رامز عقله طار» المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية، كانت في لعبة الـ«بينتبول» التي يضرب فيها الضيوف بطلقات بلاستيكية، موضحا: «كنت أتحول إلى صائد غزلان محترف».

وأضاف «جلال» في حلقة اليوم من البرنامج، التي عرض فيها كواليس تجهيز الحلقات، وتصويرها، إن جايزة «أفضل زقة» من لعبة كبسولة الـ«هوب دروب» من نصيب الكابتن طارق يحيى، موضحا: «كل دراعي في الحلقة».

وتابع أن المركز الثاني في الـ«حدف» من الكبسولة، من نصيب الفنانة ويزو، والثالث من نصيب الفنانة أسما لمنور، و«دي تقريبا متزقفتش دي انتحرت»، والرابعة من نصيب معتصم النهار، والخامسة من نصيب محمد هنيدي.

واستضاف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمود عبدالرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، طارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي، وعدد آخر من الفنانين، يقعون في فخ المقلب، حيث يصطحبهم أحد لكي يشاهدوا مدينة الملاهي بصورة أقرب، حتى يسقطون في المقلب، وعادة ما يكون رد الفعل بالضحك أو بالعصبية.