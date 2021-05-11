الموجة الحارة تسبب الخراب.. 3 حرائق في 3 أيام

ارتفاع درجات الحرارة على مدار الأيام الماضية، نتج عنه العديد من الحرائق التي نشبت في محافظات متفرقة بمصر، كان آخرها ذلك الحريق الذي شب في مصنع فوانيس بمنطقة المطرية، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة عليه.

ونتج عن حريق مصنع فوانيس المطرية إصابة 11 عاملًا باختناق، ونقلوا إلى المستشفى لإسعافهم، وتبين من التحريات، أن الحريق شب بسبب ماس كهربائي وقع بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مصنع الفوانيس، وامتد منها إلى مجموعة كبيرة، وأن العمال عندما حاولوا إخماد النيران، أصيبوا باختناق كبير.

تفحم سيارة

شب حريق في سيارة ملاكي على الطريق الدائري في التجمع الخامس، وأدى الحريق إلى تفحم السيارة بشكل تام، بينما نجا سائقها بعدما فشل في السيطرة على الحريق بسبب تمكن النيران من الموتور، وتبين من التحريات أن الحريق شب في السيارة بسبب حرارة الجو.

حريق في منزل بالمنوفية

نجحت قوات الحماية المدنية بمركز الباجور بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق نشب في منزل بالطوب اللبن بعزبة سويلم التابعة لقرية جروان بالباجور، بالقرب من الأراضي الزراعية، بعد الدفع بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق، بمساعدة الأهالي، وأظهرت التحريات أن الحريق بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتم السيطرة عليه دون خسائر.

حريق بأحد خطوط الغاز

أمس، شب حريق في أحد خطوط الغاز في منقطة شبرا، وتبين أن كابينة الغاز تقع بجوار مقلب للقمامه الذي اشتعلت فيه النيران بسبب ارتفاع دراجات الحرارة، وامتدت النيران إلى كابينة الغاز، وانتقل على الفور العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، و5 سيارات إطفاء وتم السيطرة على الحريق.